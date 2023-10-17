МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании продолжают понижаться на торгах во вторник после падения накануне, сообщает Reuters. Поставки природного газа из Норвегии близки к средним значениям для этого сезона, погода, как ожидается, будет мягкой, а европейские хранилища газа полны. Обусловленные геополитическими рисками опасения по поводу поставок отошли на второй план.

К 08.12 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подешевели на 1,32 евро, до 47,28 евро за мегаватт-час. В понедельник они рухнули на 12,3%, свидетельствуют данные LSEG. Декабрьские фьючерсы потеряли в цене 0,9 евро, до 51,2 евро за мегаватт-час.

Ноябрьские фьючерсы в Великобритании опустились в цене на 2,56 пенса, до 118,67 пенса за терм.

"Прогноз погоды для континента не претерпел значительных изменений, кратко- и долгосрочные прогнозы предвещают температуры по преимуществу выше нормальных (для этого сезона)", — пишет аналитик LSEG Ульрих Вебер.

Контракты с поставкой на следующий день в Нидерландах торгуются с понижением на 2,49 евро, по 45,01 евро за мегаватт-час, в Великобритании — с понижением на 4 пенса, по 104 пенсов за терм. Контракты с поставкой в рамках текущего торгового дня в Великобритании торгуются с понижением на 1,5 пенса, по 108,5 пенса за терм.

Полные хранилища газа и восстановление поставок из Норвегии позволяют пока не беспокоиться о рисках для предложения, говорят аналитики. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские хранилища газа заполнены на 97,95%.

Номинации на поставки норвежского газа держатся на уровне 329 млрд кубических метров в день, что близко к сезонной норме 340 млрд кубических метров в день, свидетельствуют данные оператора трубопроводной системы Gassco.

Усилия по недопущению расширения конфликта между Израилем и группой ХАМАС ограничат риски дальнейших помех для добычи газа в регионе и потенциальное воздействие на перевозки по Суэцкому каналу, комментируют Дэниел Хайнс, старший стратег-аналитик по сырьевому рынку в ANZ bank.

В то же время, премия за риск из-за угрозы забастовки на объектах СПГ-инфраструктуры Chevron в Австралии может снизиться, так как, по сообщению представителей компании, продолжается работа над соглашением, говорят аналитики Engie EnergyScan.

Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,6 евро, по 82,75 евро за тонну.