МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Британский фунт снизился после выхода данных, указавших на замедление роста зарплат в Великобритании, хотя и от высоких темпов, передает Reuters. Эти данные понизили вероятность дальнейшего ужесточения политики Банка Англии, говорят аналитики ING.

По словам аналитика банка Криса Тернера, данные по зарплатам за август — "относительно хорошая новость для Банка Англии".

Теперь участники рынка переключили внимание на выходящие в среду данные по инфляции. По прогнозу Тернера, если этот отчет будет слабым, пара евро/фунт может подняться до 0,8700.

На момент написания статьи евро торговался против фунта с ростом на 0,3%, 0,8669, а пара фунт/доллар США снизилась на 0,5%, до 1,2155.