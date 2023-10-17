МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ определило перечень из 25 стран, финансовые организации которых вправе проводить идентификацию иностранных граждан для осуществления финансовых операций в России, РИА Новости ознакомилось с текстом соответствующего распоряжения кабмина. Глава JPMorgan предупредил инвесторов о наступлении опасного времени

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (…) вправе поручать проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них", — говорится в документе.

В перечень включены 25 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Распоряжение необходимо для реализации норм закона, принятого в июле 2023 года, который упростил иностранным гражданам доступ к финансовым услугам в России.