МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки сегодня повышаются, а цены на облигации откатываются. Как сообщает Reuters, участники рынков продолжают отказываться от позиций в надежных активах и сосредоточились на перспективах финансовой отчетности и устойчивости экономики США вместо напряженности на Ближнем Востоке.

Панъевропейский индекс STOXX 600 утром прибавил 0,25% и повышается вторую сессию подряд. Азиатские фондовые рынки ранее сегодня также выросли, а американский S&P 500 накануне набрал 1%.

Таким образом, динамика на рынках развернулась после снижения мировых индексов в пятницу, когда трейдеры пытались сократить риски в портфелях перед выходными, обещавшими обострение геополитической напряженности.

Кроме того, как отметил Керри Крейг, аналитик по мировому рынку в J.P. Morgan Asset Management, ряд "благоприятных" признаков, включая устойчивость американских потребителей, экономического роста и положительное влияние процентных ставок на банковскую прибыль, дал повод для надежд на лучшее.

Однако инвесторы также пытаются оценить риски более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, где "ситуация остается крайне шаткой", добавил Крейг.

Доходность 10-летних гособлигаций США и Германии выросла на 2-3 базисных пункта после роста на 5-8 б. п. в понедельник.

Доходность немецких 10-летних бондов на момент написания обзора достигла 2,793%, а доходность аналогичных казначейских облигаций США — 4,7375%. На прошлой неделе доходность американских бондов упала на 15 б. п. — это самые существенные потери с середины июля — и снизилась до 4,53%, откатившись с 16-летнего максимума 4,887%, достигнутого в начале октября.

"Вчера основной темой на (европейских) долговых рынках, видимо, был перелом после отказа идти на риск, доминировавшего в пятницу", — указали в заметке аналитики Rabobank.

Позднее во вторник все внимание инвесторов будет приковано к квартальным результатам Goldman Sachs и Bank of America. В пятницу JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup отчитались о результатах, которые значительно превзошли ожидания.

Позднее на этой неделе отчетность также опубликуют Morgan Stanley, Johnson & Johnson, Tesla и Netflix.

Что касается событий на Ближнем Востоке, президент США Джо Байден в среду посетит Израиль, который готовится активизировать наступление против боевиков ХАМАС, что усугубило опасения насчет более масштабного конфликта с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Израиль столкнется с последствиями в случае наступления на сектор Газа. Он предупредил о "превентивных действиях фронта сопротивления" в ближайшие часы.

Израильский шекель остается чуть ниже уровня 4 шекеля за доллар. В понедельник он впервые с 2015 года упал до этой отметки.

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Поездка, к которой приковано пристальное внимание, призвана продемонстрировать доверительные отношения и "отсутствие ограничений" в партнерстве между Россией и Китаем. Пекин стремится укрепить свои международные связи в рамках инициативы "Один пояс — один путь", ориентированной на развитие инфраструктуры.

Сегодня закончился 30-дневный льготный период по просроченным платежам застройщика Country Garden, что лишний раз напомнило о проблемах в китайском секторе недвижимости. Если инвесторы не получат купонный платеж, то по всем офшорным долгам Country Garden будет объявлен дефолт.

На валютных рынках индекс доллара, отслеживающий динамику его курса по отношению к шести основным мировым валютам, вырос на 0,14% до 106,3. Доллар укрепился в парах с евро, фунтом и иеной.

Курс швейцарского франка составляет 0,9509 франка за евро. В пятницу эта валюта упала на 0,9% по отношению к евро до 0,94975, самого низкого уровня за год.

Золото отступило от достигнутого в пятницу трехнедельного максимума в 1932,53 доллара за унцию и на момент написания статьи стоило 1918,5 доллара за унцию. Цены на нефть стабилизировались после падения более чем на 1 доллар в понедельник на фоне надежд на то, что США ослабят санкции против Венесуэлы. Вашингтон также предпринимает активные попытки предотвратить эскалацию военного конфликта между Израилем и ХАМАС.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,1% до 89,70 доллара за баррель.