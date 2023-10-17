МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник в Лондоне продолжают падение на опасениях, вызванных слабостью мирового спроса и ситуацией в секторе недвижимости Китая, передает Reuters. Участники рынка ожидают выхода ключевых ежемесячных данных КНР.

Около 10.15 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME потеряли 0,6% и торговались по 7 929 долларов за тонну.

"Спрос за пределами Китая весьма низкий, и ежегодная конференция LME Week на прошлой неделе, вероятно, способствовала осознанию этого", — сказал Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.

"Я по-прежнему оптимистично оцениваю перспективы спроса в Китае, но потребление в Европе и США слабое", — добавил он.

На текущей неделе будут представлены ежемесячные данные Китая по розничным продажам и промышленному производству, которые помогут оценить темпы потребления цветных металлов на внутреннем рынке страны.

В то же время "предложение довольно высоко, особенно предложение меди", добавил Смит. Во вторник компания Rio Tinto сообщила об ускорении квартальных темпов производства меди и алюминия.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке пока что не оказала сильного влияния на рынок цветных металлов, как и вероятность уменьшения склонности инвесторов к риску в случае расширения конфликта между Израилем и ХАМАС. В среду состоится визит президента США Джо Байдена в Израиль.

Доллар торгуется с повышением, и в центре внимания участников рынка на текущей неделе находятся выступления представителей центрального банка США, в том числе председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Рост доллара делает цветные металлы менее привлекательными для держателей иных валют.

Алюминий на LME торговался с понижением на 0,6%, по 2168,5 доллара за тонну. Ранее цены на этот металл опустились до минимума с 15 сентября 2167,5 доллара за тонну. Цинк потерял 2% и торговался по 2 398 долларов за тонну, отступив от самого низкого уровня с 25 августа 2 385 долларов за тонну.

Запасы цинка на биржевых складах LME продолжают уменьшаться после недавнего резкого роста. Они снизились на 1600 тонн, до 3-месячного минимума 81 850 тонн, согласно данным LME.

Свинец упал на 0,3%, до 2 066,5 доллара за тонну, так как запасы этого металла на биржевых складах выросли на 10 750, до 105 625 тонн, максимума с мая 2021 года.

Олово подорожало на 0,5%, до 23 360 долларов, а никель подешевел на 1%, до 18 425 долларов.