МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в Чикаго во вторник повышаются в цене вторую сессию подряд. Высокий внутренний спрос нивелирует давление со стороны быстрого сбора урожая в США, пишет Reuters.

Цены на кукурузу снижаются на фоне сбора урожая, а пшеница дешевеет после роста к более чем 2-недельному максимуму в понедельник.

Около 11.57 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,4%, до 12,90 3/4 доллара за бушель.

В понедельник котировки сои получили поддержку на фоне данных, указавших, что объемы переработки этой культуры в сентябре достигли максимума для этого месяца, а запасы соевого масла на конец месяца упали к почти 9-летнему минимуму.

В понедельник после закрытия торгов Минсельхоз США опубликовал данные по ходу полевых работ.

Согласно данным Минсельхоза США, сбор урожая сои по состоянию на воскресенье был завершен почти на две трети, что превысило оценку аналитиков. Минсельхоз также повысил оценку состояния посевов сои.

По словам Арлана Судермана из StoneX, агропроизводители сфокусировались на сборе урожая сои, так как посевы высохли и могут легко сломаться, если оставить их на полях.

"Фермеры будут собирать урожай сои настолько быстро, насколько это возможно, — отметил Судерман. — Урожай кукурузы будет сохнуть, пока они сконцентрированы на сборе сои".

Минсельхоз США в опубликованном в прошлый четверг отчете понизил оценку урожая сои в США ввиду жаркой и засушливой погоды, наблюдавшейся летом.

Быстрый сбор урожая также может говорить о низкой урожайности, "однако я думаю, что такая ситуация наблюдается лишь в отдельных районах, а не повсеместно", отметил Судерман.

В Бразилии сев сои замедлился в связи с жаркой и засушливой погодой, сообщили в понедельник в AgRural.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 0,2%, до 4,89 1/4 доллара за бушель, а пшеница подешевела на 1,1%, до 5,70 3/4 доллара за бушель.

Согласно данным Минсельхоза США, сбор урожая кукурузы завершен на 45%, что немного ниже среднего прогноза аналитиков, однако выше среднего 5-летнего значения.

На котировках зерновых сказывается осторожность инвесторов на финансовых рынках. Инвесторы следят за конфликтом между Израилем и ХАМАС, а также ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, намеченного на четверг.

"Рынки сделали паузу в преддверии выступления Пауэлла в четверг, после которого в центре внимания инвесторов окажется заседание ФРС, которое завершится 1 ноября", — отметили в Peak Trading Research.

Цены на пшеницу ранее росли на фоне признаков сохранения импортного спроса в Китае, однако теперь котировки находятся под давлением ввиду обильного предложения из Причерноморья.

На прошлой неделе цены на экспортные поставки российской пшеницы продолжили снижаться, отмечают аналитики.