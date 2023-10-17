МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Доллар США укрепился во вторник после выхода данных, показавших более значительный, чем ожидалось, рост розничных продаж в сентябре, сообщило агентство Reuters. Инвесторы также ждут запланированных на эту неделю выступлений руководителей Федеральной резервной системы.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7%. Американцы активнее покупали автомобили и тратили больше денежных средств в ресторанах и барах.

"Представление о замедлении экономики США в 4-м квартале опиралось в основном на ожидании ослабления потребительских расходов, которые, тем не менее, завершили 3-й квартал на очень сильной ноте", — говорит Марк Чэндлер, главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex. При этом "мы пока не увидели мощного ралли доллара, которого можно было бы ожидать после выхода столь сильных данных по розничным продажам", отмечает он.

К моменту написания статьи индекс доллара повысился на 0,16% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 106,40. Индекс держится ниже достигнутой 3 октября отметки 107,34, максимума с ноября 2022 года.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,11%, по 1,0548, оставаясь выше достигнутого 3 октября минимума с декабря 2022 года 1,0448.

Инвесторы ждут запланированных на эту неделю выступлений руководителей ФРС, в том числе выступления председателя центрального банка Джерома Пауэлла в четверг. Их комментарии могут пролить свет на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики ФРС. С 21 октября начнется период тишины, который продлится до заседания, намеченного на 31 октября — 1 ноября.

Трейдеры размышляют о том, повысит ли центральный банк ставки вновь, чтобы еще сильнее подтолкнуть инфляцию к целевому уровню 2%. Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынки оценивают вероятность дополнительного повышения ключевой ставки в этом году в 43%. При этом вероятность повышения ставки на ближайшем заседании оценивается всего в 12%.

Иена подскочила ненадолго, но откатилась после сообщений СМИ о том, что в Банке Японии планируют повысить прогноз роста базового CPI на 2023 и 2024 финансовые года, сохранив при этом прогноз инфляции на 2025 год. На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась по 149,77. До выхода сообщений о прогнозах пара торговалась по 148,75.

Аналитики отмечают, что рефлекторная реакция рынка на потенциальное повышение прогнозов относительно инфляции в краткосрочной перспективе была отчасти нивелирована более долгосрочными прогнозами.

"Центральные банки не стремятся к выходу на целевые CPI в ближайшей перспективе, — говорит Колин Эшер, старший экономист Mizuho. — Лично я вижу достаточно высокую вероятность того, что Банк Японии недооценивает риски, связанные с сохранением высоких CPI до 2025 финансового года, и это одна из причин, по которой я ожидаю вынужденного перехода Банка Японии к ужесточению денежно-кредитной политики в следующем году.

Инвесторы также следят за появлением каких-либо признаков интервенции со стороны японских властей. Иена торгуется около отметки 150 иен за доллар, преодоление которой подтолкнуло Токио к покупкам национальной валюты в 2022 году.

Отвечающий за валютную политику заместитель министра финансов Японии Масато Канда сказал, что, несмотря на ослабление в последнее время, иена все еще воспринимается рынками как актив-убежище, как доллар и швейцарский франк, и конфликт на Ближнем Востоке поддерживает ее.

Канадский доллар во вторник ослаб против доллара США. После выхода данных, указавших на неожиданно сильное замедление инфляции в Канаде, инвесторы понизили оценки вероятности повышения процентных ставок канадским центральным банком на заседании, которое состоится на следующей неделе. На момент написания статьи пара доллар США/канадский доллар торговалась с повышением на 0,40%, по 1,366.

Британский фунт снизился после выхода данных, указавших на замедление темпа роста официальных зарплат работников и сокращение числа вакансий в Великобритании. Публикация части данных рынка труда, в том числе уровня безработицы, была отложена на следующую неделю. На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,56%, по 1,2147. В понедельник пара подскочила на 0,6%.

Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,79%, до 0,5882, после выхода данных, указавших на замедление потребительской инфляции до двухлетнего минимума. Эти данные ослабли ожидания рынка относительно дополнительного повышения ключевой процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии в ноябре.