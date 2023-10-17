МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Европейские рынки акций сегодня снизились на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов и роста доходности государственных облигаций. Это перевесило рост акций нефтегазовых компаний и некоторое ослабление опасений по поводу рисков, связанных с ближневосточным конфликтом, передает Reuters.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1%, а индекс "голубых фишек" остался на прежнем уровне.

В среду президент США Джо Байден совершит визит в Израиль, чтобы выразить стране поддержку в ее борьбе с ХАМАС.

"Рынки делают ставку на то, что этот конфликт не будет накаляться еще значительно сильнее, — сказала Даниэла Хатхорн, старший рыночный аналитик Capital.com. — Дипломатия США сыграет свою роль, и эта проблема останется контролируемой и локализованной и не затронет более крупные рынки".

В отраслевом разрезе сильнее всего, на 0,9%, снизились сектора строительства и материалов.

Давление на акции оказал рост доходности облигаций еврозоны после того, как розничные продажи в США превзошли прогнозы.

Акции нефтегазовых компаний поддержали базовый индекс. Их субиндекс набрал 0,3% благодаря росту цен на сырую нефть.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,6% после того, как данные о замедлении темпов роста заработной платы в Великобритании поддержали надежды на паузу в цикле ужесточения политики Банка Англии.

Акции шведского поставщика сетевого оборудования Ericsson упали на 5,9% до самого низкого уровня за последние шесть лет после того, как прогноз на 4-й квартал не оправдал ожиданий, и компания отметила неуверенность в восстановлении своего бизнеса мобильных сетей.