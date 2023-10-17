МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Котировки золота выросли во вторник, так как кризис на Ближнем Востоке способствует повышению спроса на этот металл в качестве актива-убежища, сообщает Reuters. Участники рынка ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое состоится позже на этой неделе. Его выступление может внести некоторую ясность в отношении перспектив процентных ставок в США.

К 18.14 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1920,36 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото закрылись повышением на 0,1%, по 1935,70 доллара за унцию.

Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду. Между тем гуманитарный кризис в секторе Газа усиливается.

Пока не произойдет какого-то перемирия или деэскалации конфликта, котировки золота будут держаться выше 1900 долларов, говорит Эверетт Миллман, главный рыночный аналитик Gainesville Coins.

Золото пользуется повышенным спросом, как защита в условиях политической и финансовой неопределенности. С начала октября цены на этот драгоценный металл выросли уже более чем на 4%.

В Commerzbank полагают, что, если эскалации конфликта не будет, то потенциал роста цен на золото, вероятно, будет ограниченным, так как ФРС может перейти к понижению процентных ставок позднее, чем ожидалось. В Commerzbank подтвердили прогноз, предполагающий, что в конце декабря текущего года золото будет торговаться по 1900 долларов, а в конце 2024 года — по 2100 долларов за унцию.

Выступление Пауэлла в четверг может пролить больше света на дальнейший курс денежно-кредитной политики ФРС после комментариев ряда представителей центрального банка, свидетельствующих об их склонности к более мягкой политике.

Если Пауэлл намекнет на то, что ФРС приблизилась к завершению цикла повышения процентных ставок, то это будет позитивным фактором для золота, даже если понижение ставок начнется нескоро, отмечает Миллман.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки, связанные с обладанием золотом, не приносящим процентного дохода.

Рост котировок также был ограничен повышением доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла максимума более чем за 7 дней.

Серебро подорожало на 1%, до 22,81 доллара за унцию, а платина — на 0,5%, до 896,47 доллара за унцию. Цена на палладий снизилась на 0,6%, до 1136,13 доллара за унцию.