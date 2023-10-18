МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цены большинства цветных металлов в среду повышаются. Котировки получили поддержку на фоне более позитивных, чем ожидалось, экономических данных Китая, которые говорят в пользу повышения спроса на цветные металлы в стране, передает Reuters.

Около 04.47 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,8%, до 8037 долларов за тонну. Ноябрьские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 0,6%, до 66 590 юаней (9119,67 доллара) за тонну.

Экономика Китая в 3-м квартале выросла сильнее, чем ожидалось, а повышение внутреннего потребления ускорилось. Импульс восстановления экономики говорит о том, что целевой уровень роста ВВП на 2023 год, составляющий 5,0%, вероятно, будет достигнут.

В сентябре производство цветных металлов в Китае увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло рекордного максимума 6,42 млн тонн.

На рынках меди и алюминия наблюдается устойчивый спрос со стороны возобновляемой энергетики и инфраструктурного сектора.

Низкие объемы запасов цветных металлов в Китае также поддерживают котировки.

Цены на медь могут вырасти на фоне снижения запасов на биржевых складах, позитивной динамики на рынке спот и дефицита переработанного металла, отмечают аналитики Guotai Junan Futures.

Между тем данные по росту ВВП КНР поспособствовали повышению китайского юаня к недельному максимуму и оказали давление на доллар, который ранее рос на фоне увеличения доходности казначейских облигаций.

Укрепление доллара обычно делает цветные металлы более дорогими для держателей иных валют.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME выросли в цене на 0,8%, до 2193,50 доллара за тонну, олово подорожало на 0,3%, до 25 450 долларов за тонну, цинк — на 0,8%, до 2441 доллара за тонну, олово — на 1,2%, до 2102 долларов за тонну, а никель — на 0,7%, до 18 725 долларов за тонну.