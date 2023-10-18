МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду выросла до 30-дневного максимума. Взрыв в больнице Газы спровоцировал опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке и привел к повышению спроса на активы-убежища. Набиуллина рассказала о диверсификации ЦБ золотовалютных резервов

Около 07.00 по Гринвичу спот-цены на золото подскочили на 0,7%, до 1935,63 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли максимума с 20 сентября. Фьючерсы на золото подорожали на 0,7%, до 1948,40 доллара за унцию.

Цены на золото получили поддержку на фоне увеличения премии за геополитические риски ввиду опасений относительно продолжительного конфликта, отметил Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA. По его словам, котировки также растут благодаря повышательному моменту, наблюдающемуся после прорыва ключевых технических уровней, а также ввиду рисков стагфляции в условиях высоких цен на нефть.

Власти Палестины сообщили, что результате взрыва в больнице Газы погибли сотни людей. На фоне этих сообщений на Западном берегу реки Иордан и в других регионах Ближнего Востока вспыхнули протесты.

"Приток средств в активы-убежища в условиях геополитической напряженности по-прежнему является основным драйвером цен на золото", — отметил Йип Джун Ронг из IG.