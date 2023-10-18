2023-10-18T15:43:56+03:00
2023-10-18T15:43:56+03:00
2023-10-18T15:43:56+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231018/842017265.html
Мосбиржа проведет валютные и фондовые торги 6 ноября
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Московская биржа будет проводить торги в нерабочий день — 6 ноября, в частности на валютной и фондовой площадке, следует из сообщения биржи. "Московская биржа определила регламент... ПРАЙМ, 18.10.2023
акции, валюта, рынки, новости, мосбиржа, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Московская биржа будет проводить торги в нерабочий день — 6 ноября, в частности на валютной и фондовой площадке, следует из сообщения биржи.
"Московская биржа определила регламент работы рынков в период ноябрьских праздников 2023 года. 6 ноября 2023 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", — говорится в сообщении.
В указанную дату на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight, также сообщает биржа.
"Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях", — говорится в сообщении.
Так, 4–5 ноября 2023 года – выходные неторговые дни. В свою очередь 3 и 7 ноября 2023 года торги проводятся в обычном режиме, также поясняет Мосбиржа.