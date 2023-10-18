МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Московская биржа будет проводить торги в нерабочий день — 6 ноября, в частности на валютной и фондовой площадке, следует из сообщения биржи. Нетто-покупки акций на Мосбирже упали на 25 процентов в сентябре

"Московская биржа определила регламент работы рынков в период ноябрьских праздников 2023 года. 6 ноября 2023 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", — говорится в сообщении.

В указанную дату на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight, также сообщает биржа.

"Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях", — говорится в сообщении.

Так, 4–5 ноября 2023 года – выходные неторговые дни. В свою очередь 3 и 7 ноября 2023 года торги проводятся в обычном режиме, также поясняет Мосбиржа.