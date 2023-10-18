МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Котировки пшеницы в Чикаго продемонстрировали рост впервые за три сессии. Фьючерсы на сою подскочили к 3-недельному максимуму на фоне высокого спроса на рынке США, сообщает Reuters.

Около 11.15 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT прибавили 1%, до 5,76 1/2 доллара за бушель.

Соя подорожала на 0,6%, до 13,04 доллара за бушель, после роста к максимуму с 27 сентября 13,09 3/4 доллара за бушель ранее в ходе сессии. Кукуруза выросла в цене на 0,7%, до 4,92 1/4 доллара за бушель.

"На рынке пшеницы появилась хорошая возможность для покупки, учитывая снижение цен, — отметил один сингапурский трейдер. — Китай активно закупает зерно из Австралии и других стран".

Между тем обильное предложение дешевой пшеницы из России по-прежнему оказывает давление на котировки, подчеркивают трейдеры.

Цены на пшеницу в Индии во вторник подскочили к 8-месячному максимуму на фоне высокого спроса в преддверии широкомасштабных фестивалей, ограниченного предложения и импортной пошлины, из-за которой мукомольным предприятиям невыгодно закупать импортное зерно.

На фоне столь стремительного повышения котировок правительство Индии может начать реализацию пшеницы из запасов и отменить импортные пошлины, чтобы поддержать предложение и ограничить рост цен в преддверии выборов в следующем году.

Согласно опубликованным в понедельник данным США, объемы переработки сои в сентябре достигли рекордного максимума, а запасы соевого масла на конец месяца упали к почти 9-летнему минимуму.

Согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), на рынках пшеницы, кукурузы и соевого масла во вторник наблюдалась чистая короткая позиция, а на рынках сои и соевого шрота — чистая длинная позиция.