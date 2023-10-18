МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ выросли в США в среду на 2% на фоне увеличения суточных поставок на СПГ-терминалы почти до рекордных уровней. Кроме того, новые прогнозы погоды предвещают в следующие две недели более низкие температуры воздуха, а значит, более высокий спрос на отопление, чем ожидалось ранее, передает Reuters.

Впрочем, несмотря на сезонное похолодание, температуры воздуха, как предполагается, все же останутся выше нормы для этого времени года до начала ноября. Следовательно, спрос как на отопление, так и на охлаждение помещений будет ниже нормальных сезонных уровней. По словам трейдеров, спрос ниже обычного и рекордная добыча природного газа ограничивают подъем котировок.

Около 12.53 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 5,1 цента, или 1,7%, до 3,130 доллара за млн БТЕ. Котировки упали до минимума с 4 октября в понедельник, а во вторник обновили этот минимум. Понижение котировок продолжалось пять торговых дней подряд — предыдущий такой период имел место в декабре 2022 года.

Сравнительно слабая динамика фьючерсов на природный газ в последние недели способствовала снижению исторической или же 30-дневной волатильности до 49,5%, самого низкого уровня с апреля 2022 года.

В феврале 2022 года историческая волатильность достигла рекордного максимума 177,7%, а в июне 1991 года — рекордного минимума 7,3%. За истекший период 2023 года историческая волатильность в среднем составляет 75,1% против 92,8% в 2022 году, и пятилетнего (2018-2022 годы) среднего значения 57,9%.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в октябре выросла до рекордного максимума 103,6 млрд кубических футов в день со 102,6 млрд кубических футов в день в сентябре. Предыдущий рекордный максимум был зафиксирован в июле на уровне 103,1 млрд кубических футов в день.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, будет держаться у отметки 97,7 млрд кубических футов в день как на этой, так и на следующей неделе. Прогноз на текущую неделю выше тех ожиданий, которые аналитики компании представили во вторник, а прогноз на следующую неделю — ниже.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в октябре сократились до 6,9 млрд кубических футов в день, тогда как в сентябре они достигли рекордного максимума 7,2 млрд кубических футов в день, согласно данным LSEG.

Вместе с тем аналитики ожидают, что экспорт природного газа в Мексику увеличится в ближайшие месяцы, когда начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в октябре выросли в среднем до 13,5 млрд кубических футов в день с 12,6 млрд кубических футов в день в сентябре. Рост был достигнут за счет возобновления работ на терминале Cove Point. Максимальное значение этих поставок было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Суточные поставки СПГ на терминалы во вторник достигли 14,6 млрд кубических футов или наивысшего уровня с апреля 2023 года.

США могут стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире в 2023 году, обогнав нынешних лидеров — Австралию и Катар. Стремительное повышение мировых цен привело к росту спроса на газ из США в условиях перебоев с поставками и санкций, связанных с конфликтом на Украине.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались в среду примерно по 16 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 18 долларов за млн БТЕ.