МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в среду поднялись до более чем месячного максимума — на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке растет спрос на активы-убежища, сообщает Reuters.

Около 13.26 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,4%, до максимума с 1 сентября 1949,89 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подскочили на 1,4%, до 1962,80 доллара за унцию.

"Повышенные риски на Ближнем Востоке стимулируют спрос на такие активы-убежища как золото и серебро; техническая картина для них также улучшилась. Думаю, что золото вырастет выше 2000 долларов за унцию в краткосрочной перспективе", — говорит Джим Уайкофф, старший аналитик в Kitco Metals.

"Золото откатится, если ситуация на Ближнем Востоке успокоится, однако сейчас участники рынка ждут дальнейшей эскалации", — добавляет он.

С начала октября золото подорожало более чем на 5%. Напротив, ключевые американские фондовые индексы падают — инвесторы стремятся избегать рисков.

Власти Палестины сообщили, что в результате взрыва в больнице Газы погибли сотни людей. На фоне этих сообщений на Ближнем Востоке вспыхнули протесты.

Инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, намеченного на четверг, которое может внести ясность относительно перспектив процентных ставок. В последние несколько недель некоторые высокопоставленные представители ФРС сигнализировали о склонности центрального банка к более мягкой денежно-кредитной политике.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынок оценивает вероятность того, что в текущем году ФРС оставит ключевую процентную ставку без изменений, в 60%.

По словам Оле Хансена, главы стратегов-аналитиков по сырьевому рынку в Saxo Bank, инвестменеджеры, многие из которых торгуют золотом через биржевые фонды (ETF), продолжают уделять приоритетное внимание силе американской экономики, повышению доходности гособлигаций и потенциальной отсрочке повышения ФРС ключевой ставки.

Объем золота в держании золотых ETF продолжает уменьшаться, здесь продолжают доминировать продавцы, констатирует Хансен.

Спот-цены на серебро подскочили в среду на 1,4%, до 23,15 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 894,02 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 1,4%, до 1127,54 доллара за унцию.