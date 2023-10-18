МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду выросли примерно на 2%, до 2-недельного максимума, чему способствовали данные по коммерческим запасам в США, а также геополитическая напряженность, сообщило агентство Reuters. Ситуация на Ближнем Востоке может спровоцировать перебои поставок нефти из этого региона.

Около 14.38 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 1,46 доллара, или 1,6%, до 91,36 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,45 доллара, или 1,7%, до 88,11 доллара за баррель.

Котировки нефти Brent могут завершить торги в среду на самом высоком уровне закрытия с 29 сентября, а фьючерсы на нефть WTI — на максимуме с 3 октября.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти на неделе 7-13 октября на 4,5 млн баррелей.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали падение запасов на 0,3 млн баррелей на отчетной неделе. Ранее Американский институт нефти (API) представил данные, свидетельствующие об уменьшении запасов нефти на отчетной неделе на 4,4 млн баррелей.

Еженедельный отчет EIA указывает на падение запасов нефти в четвертый раз за последние пять недель. В аналогичный период предыдущего года коммерческие запасы нефти в США упали на 1,7 млн баррелей, а среднее пятилетнее значение для текущего времени года составляет +2,5 млн баррелей.

Запасы в терминале Кушинга на отчетной неделе снизились на 0,8 млн баррелей, до самого низкого уровня с октября 2014 года. Участники рынка задаются вопросом о том, насколько качественная нефть остается в хранилищах, а также размышляют, что произойдет, если уровень запасов опустится ниже минимального эксплуатационного уровня.