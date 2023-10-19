МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в четверг снижаются в цене после роста в среду. ОПЕК не поддержала призыв Ирана к нефтяному эмбарго Израиля, а США заявили, что планируют ослабить санкции против Венесуэлы. Смягчение этих санкций может привести к увеличению мирового предложения, передает Reuters.

Около 06.45 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 0,3%, или 29 центов, до 91,21 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI, экспирация которых произойдет в пятницу, оставались у флэтовой линии, на 88,34 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 0,2%, или 13 центов, до 87,14 доллара за баррель.

В среду котировки подскочили примерно на 2% на фоне опасений относительно перебоев с поставками после того, как Иран призвал ввести нефтяное эмбарго в отношении Израиля. Кроме того, США сообщили о более сильном, чем ожидалось, сокращении запасов в условиях ограниченного предложения.

В ОПЕК не планируют принимать срочные меры после призыва Ирана к введению эмбарго, сообщили источники, поэтому опасения относительно перебоев с поставками ослабли.

Израиль импортирует примерно 250 000 баррелей нефти в день, в основном из Казахстана, Азербайджана и стран Африки, отмечают аналитики Citi.

"Мы полагаем, что введение эмбарго Казахстаном и Азербайджаном, являющимся сильным союзником Израиля, маловероятно", — добавляют аналитики.

Цены также снижаются, поскольку визит президента США Джо Байдена в Израиль прошел без дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, отметила Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

"Между тем котировки по-прежнему получают некоторую поддержку на фоне геополитической напряженности", — добавила она.

США на шесть месяцев отменили ограничения на транзакции, связанные с энергетическим сектором Венесуэлы, после того, как между правительством этой латиноамериканской страны и Вашингтоном было достигнуто соглашение относительно проведения выборов в 2024 году. Венесуэла входит в ОПЕК.

Увеличение поставок нефти из Венесуэлы может привести к снижению мировых цен на нефть в условиях конфликта между Израилем и ХАМАС, санкций в отношении России и решением ОПЕК+ о сокращении добычи. Между тем Венесуэле необходимы инвестиции, чтобы увеличить добычу после нескольких лет санкций.

Япония, являющаяся четвертым по величине потребителем нефти, в четверг призвала Саудовскую Аравию и другие крупные нефтедобывающие страны увеличить предложение, чтобы стабилизировать нефтяной рынок. Рост цен на топливо, наблюдающийся в условиях ближневосточного конфликта, может повлиять на мировую экономику.

Согласно опубликованным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти и топлива в стране снизились на фоне увеличения спроса на дизельное и печное топливо. Запасы дистиллятов на неделе 7-13 октября сократились на 113,8 млн баррелей, сообщили в EIA.

Согласно данным EIA, запасы нефти в США снизились на 4,5 млн баррелей, до 419,7 млн баррелей, а запасы бензина упали на 2,4 млн баррелей, до 223,3 млн баррелей.

Предложение может стать еще более ограниченным, так как поставки нефти из западных портов России в ноябре, вероятно, сократятся примерно на 300 000 баррелей в день. Ожидается, что загруженность НПЗ в России увеличится после завершения регламентных работ, сообщили источники Reuters.