МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Британские фондовые индексы снижаются, сообщает Reuters. Рост доходности американских гособлигаций и напряженность на Ближнем Востоке приводят к тому, что инвесторы избегают рисков. Акции Rentokil Initial, сообщившей о снижении спроса, падают.

FTSE 100, ориентированный на сырьевой сектор, на момент написания статьи просел на 0,9%, а индекс компаний средней капитализации FTSE 250 потерял 0,7%.

Доходность казначейских облигаций США выросла до 16-летних максимумов в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Нью-Йорке, намеченного на 16.00 по Гринвичу. Возможно, в его речи будут намеки на курс процентных ставок.

Акции Rentokil Initial упали более чем на 13%, оказавшись в аутсайдерах FTSE 100. Эта компания, занимающаяся борьбой с вредителями, сообщила о снижении спроса в Северной Америке.

Индекс тяжеловесов нефтегазовой сферы просел на 0,2%, следуя за ценами на нефть. Акции поставщиков промышленных металлов потеряли 0,2% ввиду снижения цен на медь на фоне укрепления доллара.

Среди секторов сильнее всего снижается сектор промышленного обеспечения, потерявший 3,3%. Индекс компаний по страхованию (кроме страхования жизни) лидирует с ростом на 0,3%.

Hargreaves Lansdown сообщила о замедлении притока новых клиентов в 1-м квартале на фоне снижения уверенности инвесторов. Акции инвестиционной платформы снизились на 4,4%.