МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в четверг падают из-за осторожности инвесторов на фоне конфликта на Ближнем Востоке и сильнейшего за полтора года недельного роста доходности 10-летних американских гособлигаций, сообщает Reuters. Сегодня ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и публикация множества корпоративных отчетов.

Инвесторы в данный момент анализируют две главные темы: перспективу сохранения крайне высоких процентных ставок в течение более длительного времени и войну, которая может в корне изменить глобальную геополитическую обстановку.

Возможность сохранения завышенных процентных ставок ФРС стимулировала рост доходности 10-летних гособлигаций США почти до 5%, максимума за 16 лет, оказав давление на рынки акций.

В то же время инвесторы отказываются от облигаций в качестве защитных активов и вместо этого отдают предпочтение золоту, цены на которое достигли максимумов за два месяца.

Ситуацию также осложняет сезон отчетности за 3-й квартал. Сегодня свои отчеты должны опубликовать или уже выпустили многие ведущие компании, включая TSMC, Philip Morris, Blackstone и Fifth Third Bancorp.

Общемировой индекс MSCI All-World на момент написания обзора опустился на 0,25%. Панъевропейский STOXX 600 понизился на 0,9%, азиатские фондовые рынки также откатываются.

Цены на американские казначейские бонды, тем временем, падают четвертый день подряд. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла еще на 6 базисных пунктов до 4,962%, а с начала недели повысилась на 34 б. п. Эта неделя может стать для нее лучшей с апреля 2022 года.

Обычно облигации являются лучшим выбором для инвесторов, которые ищут защиты в надежных активах. Однако при росте процентных ставок и грядущей эмиссии в ближайшие недели большого объема долговых обязательств в игру вступают другие силы, отметил Фредерик Дюкрозе, директор Pictet Wealth Management по макроэкономическому анализу.

"Интересно, как будет развиваться данная геополитическая ситуация. Премия за риск сейчас явно больше влияет на золото и доллар США, чем на доходность облигаций, которые уже не выступают основным драйвером. В основном это связано с факторами предложения и спроса и вероятным сохранением высоких ставок в течение более длительного времени", — пояснил Дюкрозе.

"Это многое говорит о том, насколько иная ситуация сложилась в данный момент, когда даже риски регионального, а не глобального конфликта не поддерживают американские казначейские облигации", — добавил эксперт.

Фьючерсы на американские индексы снизились примерно на 0,2%. Акции Tesla на премаркете упали на 4,6% после того, как самый дорогой в мире автопроизводитель отчитался о падении валовой маржи в 3-м квартале. Бумаги Netflix, напротив, подскочили на 13% после того, как она сообщила о резком росте числа подписчиков за три месяца по сентябрь на нескольких ключевых рынках.

Основным событием сегодня должно стать выступление Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка на тему экономических перспектив.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют сохранение ставок на текущих уровнях по итогам заседания ФРС 1 ноября. Все больше экономистов также считают, что банк не будет снижать ставки до второй половины 2024 года.

"В таких условиях Пауэлл должен перестраховаться", — считает Шейн Оливер, директор инвестиционной стратегии и старший экономист AMP, отмечая, что глава центробанка, по всей видимости, подтвердит намерение сохранять ставки высокими в течение более длительного периода.

Индекс доллара сегодня стабилизировался, а иена, еще один традиционный защитный актив, достигла минимумов почти за год на уровне 149,82 иены за доллар.

Золото подорожало на 0,24% до 1952 долларов за унцию, приблизившись к двухмесячным максимумам. Нервозность в связи с обстановкой на Ближнем Востоке подстегнула рост цен на золото на 8% за две недели с тех пор, как палестинская группировка боевиков ХАМАС начала бои в Израиле.

Президент США Джо Байден в ходе кратковременного визита в среду пообещал оказывать помощь Израилю и палестинцам.

Обстановка в регионе остается нестабильной после взрыва в больнице в секторе Газа, из-за которого, по словам палестинской стороны, погиб 471 человек. Палестинцы обвиняют в этом авиаудар со стороны Израиля. При этом Израиль и США утверждают, что причиной взрыва стал неудачный ракетный удар исламистских боевиков в секторе Газа, однако они отрицают свою причастность.

Цены на нефть сегодня снижаются. ОПЕК не поддержала призыв Ирана к нефтяному эмбарго Израиля, а США заявили, что планируют ослабить санкции против Венесуэлы. Смягчение этих санкций может привести к увеличению мирового предложения.

Фьючерсы на нефть торговались очень активно в предыдущие две недели и в итоге выросли с 83 до 93 долларов за баррель. Судя по индексу волатильности, октябрь уже стал для цен на нефть самым турбулентным месяцем с ноября 2021 года.

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,6% до 90,96 доллара после роста на 2% накануне. Фьючерсы на нефть марки WTI опустились на 0,2% до 88,16 доллара.