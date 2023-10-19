МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Нефтяные котировки в четверг упали примерно на 2%, так как США смягчили санкции в отношении Венесуэлы, что может поспособствовать увеличению мирового предложения. Между тем опасения относительно того, что вторжение Израиля в сектор Газа приведет к расширению конфликта, ограничивают потенциал снижения цен, пишет Reuters.

Около 09.13 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 1,52 доллара, или 1,7%, до 89,98 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,25 доллара, или 1,4%, до 87,07 доллара за баррель.

Наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 1,6%, или 1,38 доллара, до 85,89 доллара за баррель.

США на шесть месяцев отменили ограничения на транзакции, связанные с энергетическим сектором Венесуэлы, после того, как между правительством этой латиноамериканской страны и Вашингтоном было достигнуто соглашение относительно проведения выборов в 2024 году. Венесуэла входит в ОПЕК.

Это соглашение, вероятно, не приведет к быстрому росту нефтедобычи Венесуэлы, однако может поспособствовать увеличению доходов этой страны благодаря возвращению иностранных компаний на нефтяные месторождения и поставкам нефти, отмечают эксперты.

"Хотя ОПЕК, вероятно, не будут реагировать на призыв Ирана к нефтяному эмбарго в отношении Израиля, нефть, несомненно, станет важным фактором в конфликте по нескольким причинам", — отметила Хелима Крофт, аналитик RBC Capital Markets.

"Как минимум, в настоящее время вероятность того, что Саудовская Аравия отменит ограничение добычи в объеме 1 млн баррелей в день в рамках нормализации отношений с Израилем, крайне низкая", — добавила она.