МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Доллар США торгуется устойчиво против других основных валют и вырос против более волатильных валют. Как сообщает Reuters, он получает поддержку со стороны повышения доходности 10-летних облигаций США, и находится в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится позднее в четверг.

Индекс доллара торгуется почти без изменений, по 106,5, после роста на 0,33% днем ранее.

Колебания доллара США были более драматичными против валют, которые особенно чутко реагируют на перспективы мирового роста: австралийский и новозеландский доллары упали на 0,6%, причем новозеландский доллар достиг самого низкого уровня за один год 0,5815.

Британский фунт упал на 0,2%, до 1,2118 доллара США, а пара евро/доллар США торговалась без изменений, по 1,05374. Ни одна из пар не смогла значительно отодвинуться от многомесячных минимумов, достигнутых в начале октября.

"За последний день скачок доходности вредил настроениям на рынках, и мы наблюдали падение мировых фондовых рынков до начала текущей сессии, и отказ от риска влиял на валютные рынки, особенно на сырьевые валюты", — отмечает Ли Хардман, старший валютный стратег-аналитик MUFG.

"Другие основные валюты были более стабильны, хотя доходность продолжает расти. Возможно трейдеры действуют осторожно перед выступлением Пауэлла позднее в течение дня".

Доходность долгосрочных и краткосрочных облигаций США в четверг достигла максимумов за 16 лет, а европейские и японские облигации также находились под давлением.

Выступление Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка начнется в 16.00 по Гринвичу. Это произойдет всего за несколько дней до традиционно периода тишины перед заседанием Комитета по операциям на открытом рынке.

Руководители ФРС, очевидно, согласны с тем, что необходимо оставить ставки без изменений на ближайшем заседании, но неопределенность в отношении дальнейших действий остается высокой.

Власти других стран также столкнулись с дилеммой. Японии, например, приходится иметь дело с ослаблением иены.

Пара доллар США/иена торговалась по 149,84, оставаясь недалеко от уровня 150, который ранее в этом месяце спровоцировал падение доллара, хотя аналитики говорят, что указаний на интервенцию со стороны властей Японии не было.

Поддержку паре доллар/иена может оказать более быстрый рост доходности в США, чем в Японии, считает аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

"По нашему мнению, вероятность интервенции со стороны Банка Японии остается высокой", — отмечает она.

Иена, которая традиционно считается активом-убежищем, не смогла значительно вырасти на фоне нежелания инвесторов рисковать в связи с войной на Ближнем Востоке, в отличие от швейцарского франка, который резко укрепился.

Евро немного укрепился против франка, до 0,9481, но днем ранее он достиг минимума за один год 0,9449.