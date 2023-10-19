МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит начали день в плюсе, сообщает Reuters. Инвесторы изучают финансовые отчеты компаний Tesla и Netflix. Доходность казначейских обязательств снизилась с максимумов сессии в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Индекс Dow Jones Industrial Average на открытии вырос на 4,44 пункта, или на 0,01%, до 33 669,52 пункта.

Индекс S&P 500 подрос на 6,76 пункта, или на 0,16%, до 4321,36 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 40,50 пункта, или на 0,30%, до 13 354,80 пункта.