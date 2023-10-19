МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ на торгах в США в четверг опустились на 1%, до нового 2-недельного минимума, на фоне рекордной добычи. Кроме того, прогнозы предвещают сохранение по преимуществу мягкой погоды до начала ноября и, соответственно, спрос на отопление помещений ниже ожидавшегося ранее, передает Reuters.

Трейдеры отмечают, что цены понизились, несмотря на близость объема поставок на СПГ-терминалы к рекордным максимумам.

Участники рынка ожидают публикации еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам газа позднее в четверг.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 7 — 13 октября выросли на 80 млрд кубических футов после повышения на 84 млрд кубических футов неделей ранее. Год назад запасы увеличились на 113 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет +85 млрд кубических футов.

Менее значительный рост запасов частично обусловлен увеличением экспорта, полагают аналитики.

Если оценка аналитиков верна, то общий объем запасов газа в ПХГ США составил 3,609 трлн кубических футов против 3,529 трлн кубических футов на прошлой неделе и 3,326 трлн кубических футов в аналогичный период прошлого года. Это на 4,6% выше среднего 5-летнего показателя (3,451 трлн кубических футов).

Около 12.58 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX упали в цене на 3,2 цента, или 1,1%, до 3,024 доллара за млн БТЕ. Таким образом, котировки могут четвертый день подряд обновить минимум с 4 октября. Понижение котировок продолжается уже седьмой торговый день подряд — предыдущий такой период имел место в феврале 2021 года.

Сравнительно слабая динамика фьючерсов на природный газ в последние недели способствовала снижению исторической или же 30-дневной волатильности до 49,6%, самого низкого уровня с апреля 2022 года. Такой уровень волатильности фиксируется уже третью сессию подряд.

В феврале 2022 года историческая волатильность достигла рекордного максимума 177,7%, а в июне 1991 года — рекордного минимума 7,3%. За истекший период 2023 года историческая волатильность в среднем составляет 74,9% против 92,8% в 2022 году, и пятилетнего (2018-2022 годы) среднего значения 57,9%.

По данным LSEG, добыча природного газа в континентальных штатах США в октябре выросла до рекордного максимума 103,6 млрд кубических футов в день со 102,6 млрд кубических футов в день в сентябре. Предыдущий рекордный максимум был зафиксирован в июле на уровне 103,1 млрд кубических футов в день.

В LSEG прогнозируют, что в условиях мягкой погоды спрос на природный газ в США, включая экспорт, снизится до 96,9 млрд кубических футов на следующей неделе с 97,6 млрд кубических футов в день на текущей неделе. Эти прогнозы ниже тех ожиданий, которые аналитики компании представили в среду.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в октябре сократились до 6,9 млрд кубических футов в день, тогда как в сентябре они достигли рекордного максимума 7,2 млрд кубических футов в день, согласно данным LSEG.

Вместе с тем аналитики ожидают, что экспорт природного газа в Мексику увеличится в ближайшие месяцы, когда начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в октябре выросли в среднем до 13,5 млрд кубических футов в день с 12,6 млрд кубических футов в день в сентябре. Рост был достигнут за счет возобновления работ на терминале Cove Point. Максимальное значение этих поставок было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Суточные поставки СПГ на терминалы во вторник достигли 14,7 млрд кубических футов или наивысшего уровня с апреля 2023 года.

США могут стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире в 2023 году, обогнав нынешних лидеров — Австралию и Катар. Стремительное повышение мировых цен привело к росту спроса на газ из США в условиях перебоев с поставками и санкций, связанных с конфликтом на Украине.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались в среду примерно по 15 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 18 долларов за млн БТЕ.