МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены на золото растут на торгах в четверг третью сессию подряд, так как опасения относительно эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС поддерживают спрос на активы-убежища. В центре внимания участников рынка находится выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое состоится позже в четверг, пишет Reuters.

Около 13.25 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1952,86 доллара за унцию. В среду котировки подскочили к максимуму с 1 августа. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,2%, до 1965 долларов за унцию.

Золото подорожало примерно на 120 долларов за унцию с начала текущей фазы ближневосточного конфликта.

Однако, хотя золото и пользуется активным спросом, "усталость от покупок неизбежна", полагает Даниэль Гали, стратег-аналитик по сырьевому рынку в TD Securities. По его мнению, в краткосрочной перспективе должна произойти консолидация около отметки 1950 долларов за унцию.

В центре внимания участников рынка находится выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка, которое состоится позже в четверг. Его коллеги в руководстве американского центробанка, по всей видимости, согласны на сохранение ключевых ставок неизменными на следующем заседании ФРС.

Судя по CME FedWatch, рынок оценивает вероятность сохранения ставок без изменений в 94%.

"Нужны слабые данные по экономике США, чтобы привлечь дискреционный спрос к золоту — а их нет. Рецессия позволила бы ФРС понизить ставки и помогла бы ценам вырасти выше 2100 долларов", — комментирует Гали.

Спот-цены на серебро понизились на 0,1%, до 22,84 доллара за унцию, на палладий — на 1,6%, до 1110,75 доллара. Цены на платину остаются у флэтовой линии, на отметке 885,33 доллара за унцию.