МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Доллар США в четверг упал против евро и японской иены. Доходность 10-летних казначейских облигаций отступила от уровня 5%, к которому приближалась, тогда как инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, передает Reuters.

Высокая доходность американских гособлигаций повышала привлекательность доллара США с середины июля. Доходность 10-летних бумаг ранее в четверг достигла 16-летнего максимума 4,983%. Однако ралли доллара в целом приостановилось после того, как 3 октября его индекс достиг 10-месячного пика.

"Внимание было приковано к казначейским бумагам… причем в основном все внимание и вся волатильность пришлись на доходность бумаг с более длительными сроками погашения, которая обычно оказывает меньше прямого воздействия на валютные рынки, чем доходность более краткосрочных бумаг", — говорит Василий Серебряков, валютный стратег-аналитик UBS в Нью-Йорке.

"В некоторой степени связано с тем, что повышение долгосрочной доходности обусловлено более сильными перспективами роста экономики США, хотя, возможно, это также связано с факторами предложения и обеспокоенности долгосрочной налогово-бюджетной политикой, — размышляет он. — Думаю, именно поэтому влияние (динамики доходности) на валютный курс не так прямолинейно".

Ралли доллара также оценивается как затянувшееся. Индекс доллара вырос на 6,8% с середины июля.

"Длинные позиции по доллару уже весьма значительны, и это может мешать доллару продолжать ралли на данном этапе", — отмечает Серебряков.

Инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Пауэлла позднее в четверг. Его комментарии могут содержать намеки на дальнейшую политику центрального банка в отношении процентных ставок. Ожидается, что ФРС будет дольше удерживать ставки на повышенном уровне, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2%. Допускается также, что ставка может вновь быть повышена, если это будет оправдано экономической динамикой ближайших месяцев.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, рынок фьючерсов оценивает вероятность того, что ФРС еще раз поднимет процентные ставки до конца года, в 39%. При этом вероятность повышения ставок в ноябре оценивается всего в 6%.

На момент написания статьи индекс доллара снизился на 0,24% от уровня закрытия предыдущего дня, до 106,28.

Между тем обеспокоенность конфликтом между Израилем и ХАМАС может оказывать некоторую поддержку американской валюте, разогревая спрос на активы-убежища.

Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,37%, по 1,0577.

Особенно чутко реагирующие на изменение отношения к риску валюты, в число которых входят австралийский и новозеландский доллары, в четверг показывали худшую динамику. На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,21%, по 0,6323. Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,29%, по 0,5838, а ранее в ходе торгов достигала отметки 0,5816 доллара США, что является минимумом с 4 ноября.

"Скачок доходности вредил настроениям на рынках, — отмечает Ли Хардман, старший валютный стратег-аналитик MUFG. — Мы наблюдали падение мировых фондовых рынков до начала текущей сессии и отказ от риска влиял на валютные рынки, особенно на сырьевые валюты".

Пара доллар США/японская иена торговалась с небольшим повышением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, но оставалась недалеко от уровня 150, преодоление которого, по мнению трейдеров, может спровоцировать валютную интервенцию со стороны японских властей. На момент написания статьи эта пара торговалась по 149,78.