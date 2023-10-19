МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Доллар США упал в четверг после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое в целом было воспринято, как сигнализирующее о склонности к более мягкой денежно-кредитной политике, хотя он и предупредил, что центральный банк может вновь подвысить процентные ставки, передает Reuters.

Сила американской экономики и сохранение высокого спроса на рынке труда могут оправдать дальнейшее повышение процентных ставок, сказал Пауэлл, но в то же время отметил, что недавний рост доходности долгосрочных гособлигаций США способствовал "существенному" ужесточению общих финансовых условий.

Шон Осборн, валютный стратег-аналитик Scotiabank, говорит, что эти комментарии могли быть восприняты как указывающие на небольшое смещение в сторону более мягкой политики. При этом он отмечает, что Пауэлл "был достаточно осторожен, оставив открытой дверь для дополнительного ужесточения, если это будет оправдано экономическими обстоятельствами".

"На мой взгляд, это было достаточно нейтральное выступление", — резюмирует Осборн.

В своих недавних выступлениях несколько руководителей ФРС обращали внимание на последствия роста доходности казначейских. Доходность 10-летних бумаг в четверг достигла 16-летнего максимума 4,996%.

"Финансовые условия ухудшаются, и от этого никуда не деться, — говорит Осборн. — Это повышает вероятность того, что ФРС придется проделать меньше работы".

Рынки ожидают, что в обозримом будущем ФРС будет удерживать процентные ставки на текущем уровне, однако учитывают в котировках некоторую вероятность дополнительного их повышения. Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, вероятность того, что ФРС поднимет ставки на заседании в декабре, оценивается в 30%, тогда как до выступления Пауэлла такая вероятность оценивалась в 39%. Вероятность повышения ставок на ноябрьском заседании полностью исключена из котировок.

На момент написания статьи индекс доллара снизился на 0,27% от уровня закрытия предыдущего дня, до 106,24. Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,42%, по 1,0581.

Ралли доллара в целом приостановилось после того, как 3 октября его индекс достиг 10-месячного пика.

"Внимание было приковано к казначейским бумагам… причем в основном все внимание и вся волатильность пришлись на доходность бумаг с более длительными сроками погашения, которая обычно оказывает меньше прямого воздействия на валютные рынки, чем доходность более краткосрочных бумаг", — говорит Василий Серебряков, валютный стратег-аналитик UBS в Нью-Йорке.

"В некоторой степени это связано с тем, что повышение долгосрочной доходности обусловлено более сильными перспективами роста экономики США, хотя, возможно, это также связано с факторами предложения и обеспокоенности долгосрочной налогово-бюджетной политикой, — размышляет он. — Думаю, именно поэтому влияние (динамики доходности) на валютный курс не так прямолинейно".

Ралли доллара также оценивается как затянувшееся. Индекс доллара вырос на 6,7% с середины июля, и многие инвесторы уже являются держателями американской валюты.

"Длинные позиции по доллару уже весьма значительны, и это может мешать доллару продолжать ралли на данном этапе", — отмечает Серебряков.

Между тем обеспокоенность конфликтом между Израилем и ХАМАС может оказывать некоторую поддержку американской валюте, подогревая спрос на активы-убежища.

Пара доллар США/японская иена торговалась с небольшим повышением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, но оставалась вблизи уровня 150, преодоление которого, по мнению трейдеров, может спровоцировать валютную интервенцию со стороны японских властей. На момент написания статьи эта пара торговалась по 149,85.