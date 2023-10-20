МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром поднимается более чем на 3%, до 29,3 тысячи долларов, с начала недели криптовалюта подорожала уже на 8,9%, что может стать сильнейшим недельным ростом с июня, свидетельствуют данные торгов. Криптовалюта: что это, как используется и чем отличается от обычных денег

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.04 мск дорожал на 3,38% — до 29 295 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,45% — в среднем до 29 284 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Наиболее заметный суточный рост на неделе биткоин показал 16 октября, в понедельник — почти на 5%, что стало сильнейшим увеличением за сутки с 21 июня. После незначительного снижения во вторник и среду биткоин вернулся к росту в четверг (на 1,4%) и в пятницу. С начала недели рост составляет 8,9% — это самый сильный недельный рост с июня, когда биткоин подорожал на 15,1%.

С начала месяца биткоин подорожал на 8,5% после роста сентября на 4%, а перед этим следовало два месяца снижения — на 11,3% в августе и на 4,1% в июле. С начала года криптовалюта выросла в цене почти в 1,8 раза, с 16,5 тысячи долларов на конец 2022 года. В то же время за весь 2022 год биткоин подешевел почти втрое: в конце 2021 года цена превышала 46,2 тысячи долларов.