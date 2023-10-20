МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу продолжают рост и могут завершить с повышением вторую неделю подряд. Как сообщает Reuters, опасения относительно распространения конфликта между Израилем и ХАМАС на другие страны Ближнего Востока, которое может привести к перебоям с поставками в этом регионе, являющимся крупным производителем нефти, поддерживают цены.

Около 06.03 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 97 центов, или 1,1%, до 93,35 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1 доллар, или 1,1%, до 90,37 доллара за баррель. Экспирация ноябрьских контрактов состоится в пятницу.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 99 центов, или 1,1%, до 89,36 доллара за баррель.

Котировки обоих сортов нефти могут вырасти по итогам второй недели подряд. Опасения относительно распространения конфликта на Ближнем Востоке усилились после взрыва в больнице Газы ранее на этой неделе и ввиду вероятности вторжения военных сил Израиля.

"Сохраняются значительные опасения относительно эскалации напряженности в связи с возможным вторжением Армии обороны Израиля в сектор Газа на выходных. Это говорит о том, что баланс рисков на рынке нефти смещен в сторону повышения цен", — отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сказал военнослужащим на границе с сектором Газа, что вторжение скоро начнется, и они увидят анклав изнутри.

США сообщили о перехвате ракет, запущенных из Йемена, которыми мог быть атакован Израиль. Это событие усилило опасения относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Если котировки нефти WTI пробьют вверх сопротивление 91,50 доллара за баррель, они могут достичь максимума с конца сентября 95,03 доллара за баррель, отметил Сикамор.

Нефтяные цены также получают поддержку на фоне прогнозов увеличения дефицита предложения в 4-м квартале после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение добычи до конца года в условиях низких объемов запасов, в особенности, в США.

Вашингтон планирует приобрести 6 млн баррелей нефти для пополнения Стратегических нефтяных резервов (СНР) в декабре и январе, сообщили в Минэнерго США в четверг.

Временная отмена санкций США в отношении Венесуэлы, вероятно, не приведет к изменениям политики ОПЕК+, поскольку восстановление добычи этой латиноамериканской страны, вероятно, будет постепенным, сообщили источники в альянсе.

"Перспективы увеличения предложения нефти из Венесуэлы почти не ослабли опасений относительно перебоев с поставками на Ближнем Востоке", — отметили аналитики ANZ Research.