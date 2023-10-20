МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу на торгах на CBOT в четверг превысили отметку 5 долларов за бушель и подскочили к максимальному уровню с августа, сообщило агентство Reuters. Фьючерсы на сою достигли 4-недельных максимумов.

В это время года фермеры собирают урожай, так что новые поставки оказывают давление на цены. Однако засушливая погода тормозит посевную сои в Бразилии и вносит свои коррективы в цепочки поставок зерновых. Это помогло подтолкнуть котировки вверх, говорят аналитики. Поспособствовали также покупки по техническим основаниям, рост цен на нефть и слабость доллара США, добавляют они.

Прогнозы обильных поставок американской кукурузы могут ограничить дальнейший рост. Когда фермеры закончат сбор урожая, и все зерно будет доставлено в хранилища, там окажется больше кукурузы, чем когда-либо в предыдущие семь лет, свидетельствуют данные американских властей.

"Грядущее появление на рынке 2 с лишним млрд бушелей заставляет меня задуматься над тем, как далеко мы можем на самом деле зайти", — комментирует Томм Фиценмайер, аналитик Summit Commodity Brokerage.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене в четверг на 13 центов, до 5,05 доллара за бушель. В ходе сессии они достигали максимума с 21 августа, 5,05 1/2 доллара за бушель.

Были неподтвержденные сообщения о том, что Китай, возможно, хочет купить кукурузу на американском Тихоокеанском Северо-Западе.

"Кукуруза показала впечатляющий результат благодаря техническим покупкам", — указывает CHS Hedging.

Пшеница на CBOT подорожала в четверг на 13 3/4 цента, до 5,94 доллара за бушель. Котировки в ходе сессии достигали 3-недельного максимума 5,94 1/2 доллара за бушель.

Соя на CBOT выросла в цене по итогам торгов на 4 1/2 цента, до 13,15 1/2 доллара за бушель. В ходе сессии она дорожала до 13,17 3/4 доллара, максимума с 21 сентября. Ралли фьючерсов на соевый шрот до июльских максимумов поддержало котировки сои, говорят трейдеры.

"Соевый шрот сейчас на подъеме", — констатирует Мэтт Виганд, сырьевой брокер из FuturesOne.

Недельные экспортные продажи американских сои, кукурузы и пшеницы с поставкой в 2023-2024 маркетинговом году соответствовали ожиданиям аналитиков. Сложности логистики в Бразилии создадут в краткосрочной перспективе окно возможностей для экспорта кукурузы из США, отмечает брокер.