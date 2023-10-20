МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в пятницу повышаются. Холодная погода, которая ожидается на выходных в Великобритании и Европе, вероятно, приведет к повышению спроса на отопление. Между тем участники рынка по-прежнему обеспокоены напряженностью на Ближнем Востоке, передает Reuters.

Около 08.58 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF выросли в цене на 1,50 евро, до 52,50 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракты на природный газ с поставкой из терминала TTF на следующий день подорожали на 1,35 евро, до 46,00 евро за мегаватт-час.

Контракты на природный газ с поставкой на выходных в Великобритании подорожали на 3 пенса, до 111,00 пенсов за терм.

"Мы по-прежнему ожидаем высоких уровней запасов в условиях обеспокоенности геополитическими событиями. Кроме того, последние метеопрогнозы указывают, что температуры воздуха будут лишь немного ниже сезонной нормы до конца ноября", — отметили в Auxilione.

По словам аналитика LSEG Томаша Марциан Ковальски, бычьим фактором, способствующим повышению котировок природного газа с поставкой из терминала TTF являются прогнозы несколько более холодной погоды на выходных, которая может привести к увеличению потребления электроэнергии для отопления на 470 гигаватт-час.

Ожидается, что температуры воздуха в Великобритании на выходных также снизятся, а спрос на газ с поставкой на следующий день для отопления помещений возрастет в совокупности на 52 млн кубических метров в день.

Сомнения в устойчивости поставок также усилились после того, как танкер, прибывший в Египет за партией СПГ, отчалил пустым и был перенаправлен в другой порт в связи с приостановкой поставок по израильскому газопроводу.

Пиковая ветровая генерация в Великобритании в пятницу, вероятно, составит 18,4 гигаватт, а в субботу — 14 гигаватт, согласно данным Elexon.

Хранилища природного газа в Европе заполнены на 98,1%, что является историческим максимумом для этого времени года, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 0,16 евро, по 81,60 евро за тонну.