МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу выросли до 3-месячного максимума и могут завершить с повышением вторую неделю подряд. Спрос на золото получает поддержку на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Около 10.28 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1983,46 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к максимуму с 20 июля. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,8%, до 1995,70 доллара за унцию.

"Невероятно много неопределенности вокруг Израиля и Газы в настоящий момент, и два дня могут показаться очень долгим сроком при таких условиях. Поэтому, в преддверии выходных есть приток в активы-убежища и стремление избегать рисков; не думаю, что такое поведение могло бы стать для кого-то сюрпризом", — говорит Крейг Элам, старший рыночный аналитик в OANDA.

Золото, зачастую используемое в качестве убежища во времена политической финансовой неопределенности, с начала этой недели подорожало на 2,6%, а с начала данной фазы ближневосточного конфликта — на 150 долларов за унцию.

Спот-цены на серебро выросли на 0,7%, до 23,2 доллара за унцию. Платина подорожала на 0,8%, до 898,05 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 0,8%, до 1105,12 доллара за унцию. И серебро, и платина могут вырасти по итогам второй недели подряд, а палладий готовится закончить четвертую неделю подряд в минусе.