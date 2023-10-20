МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии на этой неделе подскочили более чем на 3 доллара, до 9-месячного максимума, на фоне повышения спроса в Северо-Восточной Азии и в условиях напряженности на Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ в ноябре с поставкой в Северо-Восточную Азию на этой неделе выросла на 23%, до максимума с начала февраля 17,90 доллара за млн БТЕ.

"На этой неделе японские электростанции наращивали запасы благодаря тому, что в последние недели температуры воздуха были выше нормы. Импорт СПГ в Китай на этой неделе подскочил после завершения "Золотой недели", и можно ожидать дополнительного пополнения запасов в преддверии отопительного сезона", — отметила Райана Расиди, аналитик Kpler.

Сомнения в устойчивости предложения ослабли после отмены второго раунда забастовок на объектах СПГ-инфраструктуры Австралии, и теперь ожидается, что цены на СПГ в Азии будут стабильными, а покупатели, вероятно, будут наращивать запасы в преддверии зимы, добавила Расиди.

Спрос на СПГ в Северо-Восточной Азии с поставкой в декабре в последние дни возрос, отметил Огюст Брето из Argus.

"Наблюдается несколько крупных длинных позиций по ноябрьским контрактам и коротких — по декабрьским, отмечают участники рынка, поэтому некоторые грузы, возможно, останутся на плавучих хранилищах до декабря", — добавил Брето.

Японские отраслевики обеспокоены тем, что конфликт между Израилем и сектором Газа может повлиять на предложение СПГ.

"Поскольку на Ближнем Востоке добываются большие объемы природного газа, мы очень сильно обеспокоены возможными перебоями с поставками из этого региона. Сомнения в устойчивости предложения из России на фоне конфликта с Украиной сохраняются", — отметил Кадзухиро Икебе, председатель японской федерации электростанций.

По словам Икебе, который также занимает кресло президента в Kyushu Electric Power, компания располагает достаточными запасами СПГ на зимний период, так как основными ее поставщиками являются Австралия и Индонезия.

Стоимость СПГ с поставкой в декабре на условиях DES (поставка с судна) в Северо-Западную Европу по состоянию на 19 октября составляла 16,152 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 0,80 доллара ниже котировок декабрьских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, сказал Шерман Анг из S&P Global Commodity Insights.

"Настроения остаются бычьими на фоне недавних событий, таких как повреждение трубопровода Balticconnector и конфликт на Ближнем Востоке, но источники на рынке сообщают о высоких уровнях запасов в хранилищах Европы", — добавил он.

Сообщения о том, что европейские компании подписывают более долгосрочные контракты на поставку СПГ из Катара, способствовали некоторому снижению цен на более долгосрочные фьючерсы, отметил Ханс Ван Клиф из PZ — Energy.

"Форвардные цены на 2026-2030 года упали в последние недели под воздействием сигналов о повышении надежности поставок", — сказал он.

В среду компания QatarEnergy подписала сделку с компанией Shell о поставке в Нидерланды 3,5 млн тонн СПГ в год в течение 27 лет, начиная с 2026 года. На прошлой неделе компания TotalEnergies взяла на себя обязательства по поставкам СПГ в терминал на юге Франции.

Ставки фрахта на спот-рынке на этой неделе продолжали понижаться — уже четвертую неделю подряд. На атлантических маршрутах они упали до 132 250 долларов в день, а на тихоокеанских — до 129 500 долларов в день, сообщил Касим Афган, аналитик Spark Commodities.