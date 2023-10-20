МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Котировки меди в пятницу падают на фоне опасений относительно последствий высоких процентных ставок, вялого мирового экономического роста и отсутствия дополнительных мер стимулирования в Китае, сообщает Reuters.

Около 11.45 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,7%, до 7937 долларов за тонну. Котировки могут завершить неделю без изменений по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы после снижения по итогам двух предыдущих недель.

Доходность казначейских облигаций достигла 5% впервые с 2007 года, в результате чего финансовые рынки, а также рынок металлов, оказались под давлением. Инвесторы опасаются, что процентные ставки должны будут остаться высокими, чтобы ограничить рост цен.

"Мы полагаем, что вероятность сохранения процентных ставок в США на текущем уровне в следующем месяце составляет 50%", — отметил Роберт Монтефуско из Sucden Financial. По его словам, трейдеры занимают выжидательную позицию в условиях неопределенности.

Краткосрочные перспективы цен на медь, активно используемую в электроэнергетическом и строительном секторах, негативны ввиду отсутствия дополнительных стимулирующих мер в Китае и неопределенности относительно глобальной рецессии, подчеркнул Монтефуско.

"Техническая поддержка для цен на медь расположена на 7800-7600 долларах за тонну. В последние дни наблюдались продажи со стороны спекулятивных инвесторов. Некоторые инвестфонды сохраняют короткую позицию по меди на CME и LME", — добавил он.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME подешевели на 0,5%, до 2174,50 доллара за тонну, свинец снизился в цене на 0,5%, до 2086,50 доллара за тонну, никель — на 0,2%, до 18 475 долларов за тонну, олово — на 1,6%, до 24 805 долларов за тонну, а цинк подорожал на 0,4%, до 2424 долларов за тонну.