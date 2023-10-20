МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают расти в пятницу и могут завершить повышением вторую неделю подряд. Как сообщает Reuters, поддержку котировкам оказывают опасения относительно дальнейшего распространения конфликта на Ближнем Востоке и нарушения цепочек поставок из этого региона.

По состоянию на 12.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 88 центов, до 93,26 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 95 центов, до 90.32 доллара за баррель. Экспирация ноябрьских контрактов произойдет позднее в пятницу.

Декабрьские контракты на нефть WTI подорожали на 89 центов, до 89,26 доллара за баррель.

"Признаки неминуемого вторжения Израиля в сектор Газа оказывают существенное повышательное давление на цены на нефть со вчерашнего дня. Баррель нефти Brent вновь стоит 93 доллара. Пока что ситуация с поставками не изменилась", — пишут аналитики Commerzbank.

Цены на нефть "будут пользоваться сильной поддержкой, особенно учитывая значительную нехватку предложения на рынке нефти в настоящий момент", добавили они.

Временная отмена санкций США в отношении Венесуэлы, вероятно, не приведет к изменениям политики ОПЕК+, поскольку восстановление добычи этой латиноамериканской страны, вероятно, будет постепенным, сообщили источники в альянсе.

"Темпы добычи в Венесуэле в обозримом будущем не станут важным фактором, определяющим баланс на мировом рынке нефти", — заключил Тамаш Варга из PVM.