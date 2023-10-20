МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу снижаются. Доходность 10-летних государственных облигаций США держится вблизи многолетних максимумов после заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, сделанных в жестком ключе. Кроме того, инвесторы беспокоятся из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Израиль сегодня сравнял с землей один из районов на севере сектора Газа и нанес удар по православной церкви, в которой укрывались жители. Израиль ясно дал понять, что вскоре отдаст приказ о вторжении в Газу.

Между тем Пауэлл в четверг заявил, что устойчивость американской экономики и сохраняющийся дефицит рабочей силы на рынках труда могут потребовать ужесточения условий заимствований ради контроля инфляции.

"Хорошо, что он намекнул на неактуальность повышения процентной ставки в ноябре, — отметил Роберт Павлик, старший портфельный управляющий Dakota Wealth. — При этом он оставил возможность для дополнительного повышения ставки…экономика продолжает развиваться, и инфляция по-прежнему сильна, из-за чего участники рынков нервничают".

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал в интервью CNBC, что, хотя инфляция остается слишком сильной, она ослабляется на фоне множащихся доказательств замедления экономики, и это может открыть возможности для смягчения денежно-кредитной политики в конце следующего года.

BofA Global Research ожидает, что центробанк США повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов не в ноябре, а в декабре.

Сегодня также ожидается выступление президента ФРС-Кливленд Лоретты Местер. С субботы для представителей ФРС наступает период тишины перед заседанием, которое состоится 1 ноября.

Доходность 10-летних гособлигаций США, которая в четверг впервые с июля 2007 года преодолела отметку 5%, на момент написания обзора была на уровне 4,9264%.

Трейдеры, согласно инструменту FedWatch от CME, оценивают вероятность того, что ФРС оставит ставки неизменными в ноябре в 99%, а в декабре — примерно в 79%.

Индекс волатильности Cboe достиг максимума с марта.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average опустился на 19,86 пункта, или 0,06%, до 33 394,31 пункта, S&P 500 понизился на 4,47 пункта, или 0,1%, до 4273,53 пункта, а Nasdaq Composite потерял 22,46 пункта, или 0,17%, до 13 163,71 пункта.

Все три индекса, с учетом сегодняшней динамики, могут завершить эту неделю в минусе.

Секторы дискреционного потребительского спроса, нефти и газа и информационных технологий возглавили снижение в S&P 500.

Секторы базовых потребительских товаров и недвижимости возглавили прирост.

Согласно данным LSEG, общая прибыль компаний S&P 500 за 3-й квартал, как ожидается, выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В четверг рост оценивался в 1,6%.

Акции SolarEdge обвалились на 30,7% после того, как компания предупредила о существенном сокращении выручки в 4-м квартале.

Бумаги Regions Financial подешевели на 11,9%. Кредитор заявил, что ожидает снижение чистого процентного дохода в 4-м квартале примерно на 5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Акции криптовалютных компаний Coinbase Global, Riot Platforms и Marathon Digital подорожали на 2,9%-6,9% на фоне роста цен на биткоин.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,12 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,36 к 1.

В составе S&P не зафиксировано ни одного нового 52-недельного максимума, но отмечено 22 новых минимума, а у Nasdaq — один новый максимум и 190 новых минимумов.