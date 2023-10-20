Фондовые рынки Европы и Британии резко упали в пятницу
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в пятницу снизились и понесли сильнейшие недельные потери за семь месяцев. Опасения насчет более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, рост доходности гособлигаций и разочаровывающая отчетность компаний оказали давление на акции, сообщило агентство Reuters.
Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,4% до минимума за семь месяцев.
За всю неделю индекс потерял 3,4%. Опасения насчет расширения конфликта в секторе Газа вылились в беспокойство насчет сбоев нефтяных поставок. Ожидания сохранения высоких процентных ставок еще больше усугубили негативный настрой.
Рост доходности гособлигаций в Европе и США усилили неприятие риска. При этом представители центробанков, включая главу ФРС Джерома Пауэлла, намекнули на сохранение ограничительной денежно-кредитной политики.
Отчетность компаний практически никак не облегчила ситуацию на рынках. Аналитики предупреждают о дальнейшем давлении на маржу со стороны растущих цен на энергоносители и зависимости еврозоны от Китая.
Горнодобывающий сектор в Европе возглавил спад, потеряв 3,4%.
Сектор туризма и досуга упал на 2,3%. Финансовый сектор также понизился под давлением акций UBS, которые подешевели на 2,8%. Швейцарский банк готовится к перестановкам в совете директоров национального бизнеса после поглощения Credit Suisse.
Акции L'Oreal понизились на 1,5% после того, как компания сообщила о более низких, чем ожидалось, продажах.
На следующей неделе сезон отчетности вступит в самую активную фазу, а Европейский центральный банк проведет свое заседание.
Между тем британский индекс FTSE 100 сегодня снизился третью сессию подряд под давлением финансового и горнорудного секторов.
FTSE 100 опустился на 1,3% и понес сильнейшие недельные потери за два месяца.
Акции HSBC и Prudential снизились на 3,9% и 3,4% соответственно.
Сектор добычи недрагоценных металлов упал на 3,1% и возглавил снижение в Великобритании. Цены на медь снизились из-за укрепления доллара, вялого роста мировой экономики и отсутствия дополнительных экономических стимулов в Китае.
Индекс FTSE 250 потерял 1,1% и завершил в минусе пятую неделю подряд.
https://1prime.ru/Financial_market/20231020/842043481.html