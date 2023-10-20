МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в пятницу снизились и понесли сильнейшие недельные потери за семь месяцев. Опасения насчет более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, рост доходности гособлигаций и разочаровывающая отчетность компаний оказали давление на акции, сообщило агентство Reuters.

Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,4% до минимума за семь месяцев.

За всю неделю индекс потерял 3,4%. Опасения насчет расширения конфликта в секторе Газа вылились в беспокойство насчет сбоев нефтяных поставок. Ожидания сохранения высоких процентных ставок еще больше усугубили негативный настрой.

Рост доходности гособлигаций в Европе и США усилили неприятие риска. При этом представители центробанков, включая главу ФРС Джерома Пауэлла, намекнули на сохранение ограничительной денежно-кредитной политики.

Отчетность компаний практически никак не облегчила ситуацию на рынках. Аналитики предупреждают о дальнейшем давлении на маржу со стороны растущих цен на энергоносители и зависимости еврозоны от Китая.

Горнодобывающий сектор в Европе возглавил спад, потеряв 3,4%.

Сектор туризма и досуга упал на 2,3%. Финансовый сектор также понизился под давлением акций UBS, которые подешевели на 2,8%. Швейцарский банк готовится к перестановкам в совете директоров национального бизнеса после поглощения Credit Suisse.

Акции L'Oreal понизились на 1,5% после того, как компания сообщила о более низких, чем ожидалось, продажах.

На следующей неделе сезон отчетности вступит в самую активную фазу, а Европейский центральный банк проведет свое заседание.

Между тем британский индекс FTSE 100 сегодня снизился третью сессию подряд под давлением финансового и горнорудного секторов.

FTSE 100 опустился на 1,3% и понес сильнейшие недельные потери за два месяца.

Акции HSBC и Prudential снизились на 3,9% и 3,4% соответственно.

Сектор добычи недрагоценных металлов упал на 3,1% и возглавил снижение в Великобритании. Цены на медь снизились из-за укрепления доллара, вялого роста мировой экономики и отсутствия дополнительных экономических стимулов в Китае.

Индекс FTSE 250 потерял 1,1% и завершил в минусе пятую неделю подряд.