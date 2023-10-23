МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник в Азии упали более чем на 1 доллар по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, так как опасения относительно возможных перебоев поставок из ближневосточного региона ослабели, сообщает Reuters.

По состоянию на 06.28 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 67 центов, по 91,49 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии они опустились на 1,08 доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, до 91,08 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 82 цента, до 87,26 доллара за баррель, ранее потеряв 1,72 доллара, до 87,03 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба контракта продемонстрировали рост вторую неделю подряд, укрепившись более чем на 1%. Этому способствовали опасения относительно возможных перебоев поставок в случае эскалации напряженности между Израилем и ХАМАС.

"Однако Израиль не спешит осуществлять запланированное сухопутное вторжение в северные регионы сектора Газа и обсуждает возможность освобождения заложников. Это принесло некоторое облегчение рынку нефти", — отмечает Вандана Хари из Vanda Insights.

"Наземная операция рассматривается как потенциальный триггер для расширения конфликта Израиля и ХАМАС до региональных масштабов, это тот фактор, который обуславливает премию за риск в последние две недели", — добавляет Хари.

По словам аналитиков ANZ Research, отсутствие наземной операции дает надежду на то, что конфликт не разрастется и не вызовет нарушение поставок.

Вместе с тем, Израиль продолжает наносить воздушные удары по Газе и Ливану. На азиатских фондовых биржах в понедельник наблюдается падение котировок.

Чтобы снизить давление со стороны предложения нефти (это предложение уже ограничено вследствие действий ОПЕК+) США приостановили действие санкций против Венесуэлы после того, как правящая партия достигла соглашения с оппозицией.