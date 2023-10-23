МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в понедельник снизился. Как сообщает Reuters, растущие доходности гособлигаций и потери у акций, связанных с сырьевым сектором, удержали индекс под давлением, тогда как бумаги Indivior способствовали росту индекса фирм со средней капитализацией благодаря урегулированию судебного иска.

На момент написания обзора индекс FTSE 100, в котором преобладают бумаги сырьевого сектора, просел на 0,1%. Индекс фирм со средней капитализацией FTSE 250, напротив, подрос на 0,1%.

Субиндекс компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов, потерял 1%. Цены на золото упали на фоне укрепления доллара и повышения доходностей американских казначейских бумаг.

Индекс нефтегазовых тяжеловесов опустился на 0,8%. Нефть подешевела более чем на 1 доллар благодаря предпринимавшимся в выходные дипломатическим усилиям по сдерживанию геополитической напряженности между Израилем и ХАМАС.

Акции Indivior подскочили на 7%. Фармацевтическая компания заявила, что заплатит за урегулирование иска 385 млн долларов. Субиндекс фармацевтического и биотехнологического сектора поднялся на 0,4%.

На этой неделе инвесторы будут следить за отчетностью банков. Во вторник свои финансовые результаты опубликует ведущий кредитор Barclays.

Тем временем на другой стороне Атлантики инвесторы сосредоточатся на результатах за 3-й квартал технологических гигантов, включая Meta Platforms*, Microsoft и Alphabet. Они выйдут на этой неделе.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.