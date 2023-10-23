МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В понедельник котировки меди опустились до 11-месячного минимума на фоне кризиса строительной отрасли КНР и ослабления надежд на введение Пекином более действенных стимулирующих мер, сообщило агентство Reuters. Рынок также обеспокоен усилением конфликта на Ближнем Востоке.

К 09.45 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,9%, до 7875 долларов за тонну. Ранее в ходе торгов котировки опускались до 7856 долларов, минимума с 28 ноября.

По словам трейдеров, рынки промышленных металлов также реагируют на падение индекса акций наиболее крупных и устойчивых китайских компаний до минимумов за 4,5 года. Рост запасов меди на сертифицированных SHFE складах также оказывает понижательное давление на цены.

"Металлы находятся под давлением по целому ряду причин, в число которых входит состояние китайского строительного сектора и внутреннего спроса, а также вероятное усиление напряженности на Ближнем Востоке", — отметил один из трейдеров.

Увеличение биржевых запасов меди оказывает дополнительное давление.

Так, по итогам прошлой недели запасы металла на складах LME достигли 2-летнего пика, а на складах SHFE запасы выросли вторую неделю подряд.

Между тем большой объем свинца, находящегося на складах по действующим варрантам, а также большое число контрактов на рынке спот усугубили сомнения в достаточном объеме металла, использующегося при производстве аккумуляторных батарей, в складской системе LME. Подобная ситуация может способствовать росту премии, с которой металл предлагается на рынке спот по сравнению с трехмесячными контрактами.

Укрепление доллара США также оказывает давление на промышленные металлы, торгующиеся в долларах, поскольку они становятся дороже для держателей иных валют.

Алюминий на LME подешевел на 0,7%, до 2166 долларов за тонну, цинк — на 1,7%, до 2395 долларов, свинец — на 0,9%, до 2083 долларов. Олово упало на 0,9%, до 24 830 долларов, а никель — на 0,7%, до 18 435 долларов за тонну.