МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть понижаются на торгах в понедельник. В фокусе внимания остается ситуация на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Около 12.04 по Гринвичу фьючерсы на Brent упали в цене на 41 цент, или 0,44%, до 91,75 доллара за баррель, фьючерсы на WTI — на 55 центов, или 0,62%, до 87,53 доллара за баррель.

По сравнению с отметками на предыдущем закрытии фьючерсы на Brent и WTI падали в ходе сессии в понедельник более чем на 1 доллар.

Интенсификация дипломатических усилий, направленных на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта Израиля и ХАМАС, могла оказать давление на котировки в понедельник.

"Последние дипломатические шаги помогли смягчить напряженность, обеспечив некоторую надежду на деэскалацию", — полагает аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

"Израиль не спешит осуществлять запланированное сухопутное вторжение в северные регионы сектора Газа и обсуждает возможность освобождения заложников. Это принесло некоторое облегчение рынку нефти", — отмечает Вандана Хари из Vanda Insights.

"Эскалация гнева в регионе усилит препятствия для экономического роста, потенциальное повышение цен на нефть подтолкнет вверх инфляцию, ужесточение денежно-кредитной политики возобновится, и увеличение мирового спроса на нефть окажется под вопросом", — говорит аналитик PVM Тамаш Варга.

На прошлой неделе оба контракта продемонстрировали рост вторую неделю подряд, укрепившись более чем на 1% на фоне опасений в отношении возможных помех поставкам с Ближнего Востока в случае расширения конфликта.

Производство нефти в Норвегии в сентябре снизилось до 1,64 млн баррелей в день с 1,79 млн баррелей в день августе и оказалось ниже прогноза 1,73 млн баррелей в день, сообщили в Норвежском нефтяном директорате (NPD).