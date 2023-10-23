МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Зерновые и соя на CBOT в понедельник торгуются с понижением после того, как в пятницу котировки отступили от многонедельных максимумов. Как сообщает Reuters, посевная кампания на Среднем Западе США, а также ожидания осадков в зерновых поясах мира оказывают негативное влияние на котировки.

Затишье на мировых финансовых рынках также влияет на рынок зерновых и сои — инвесторы отслеживают развитие конфликта между Израилем и ХАМАС, а также оценивают вероятность того, что процентные ставки в США будут оставаться высокими на фоне стабильной экономической активности.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT упали на 0,9%, до 12,90 доллара за бушель.

Кукуруза, которая в пятницу выросла в цене до самого высокого за два с половиной месяца уровня, потеряла 0,4% и торговалась по 4,93 1/2 доллара за бушель. Пшеница на CBOT подешевела на 0,3%, до 5,84 1/2 доллара за бушель, отступив еще дальше от месячного максимума, достигнутого в пятницу.

В центральных и северных регионах Бразилии, где засуха внесла коррективы в ход посевной и поставки зерновых по рекам, на этой неделе ожидаются дожди, которые усилятся на следующей неделе.

"В центральном регионе Бразилии по-прежнему царит засушливая погода, но на этой неделе там также могут пройти столь необходимые дожди, — пишут аналитики Peak Trading Research. — Посевная в США проходит без каких-либо проблем".

Позднее в понедельник будет представлен еженедельный отчет Минсельхоза США по темпам посевной кампании.

Обильные осадки в Аргентине оросили пострадавшие от засухи почвы на выходных, и это стало позитивной новостью с точки зрения состояния посевов пшеницы в преддверии сбора урожая, а также благоприятно отразилось на посевной кукурузы.

Опасения относительно дефицита предложения пшеницы на рынке ослабевают на новостях о прошедших в Австралии дождях.

Осадки, вероятно, будут способствовать увеличению урожая пшеницы в Австралии на несколько миллионов тонн, полагают аналитики.

"Погодные условия на восточном побережье Австралии весьма благоприятны для посевов пшеницы, — сказал один из трейдеров в Сингапуре. — Ранее ожидалось, что урожай пшеницы составит 22 млн тонн, но теперь он обещает быть ближе к 25-25,5 млн тонн".

Несмотря на некоторое замедление экспорта в октябре, обильные поставки пшеницы из России продолжают ограничивать пространство для роста котировок на мировом рынке.