МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит упали на открытии торгов, поскольку доходность 10-летних казначейских обязательств США достигла критической отметки в 5%. Инвесторы ждут публикации финансовых отчетов крупнейших мировых технологических компаний, а также ключевых макроэкономических данных, передает Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 134,26 пункта, или на 0,41%, до 32 993,02 пункта.

Индекс S&P 500 снизился на 13,76 пункта, или на 0,33%, до 4210,40 пункта, а индекс Nasdaq Composite просел на 52,96 пункта, или на 0,41%, до 12 930,85 пункта.