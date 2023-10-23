МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снижаются, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США растет, сообщает Reuters. Инвесторы продолжают отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке, а также ждать экономических данных США.

По состоянию на 13.31 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,2%, по 1976,29 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,3%, до 1987,90 доллара за унцию.

"Повышение доходности казначейских облигаций США продолжает оказывать давление на золото. Однако геополитическая напряженность и неопределенность на Ближнем Востоке, скорее всего, продолжат оказывать поддержку рынку драгоценного металла", — считает Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

В пятницу цены на золото достигли максимума с середины мая и за последние две недели прибавили около 9%, поскольку инвесторы активно покупали металл в качестве надежного актива, опасаясь расширения конфликта между ХАМАС и Израилем на весь Ближний Восток.

На текущей неделе будет опубликован индекс цен расходов на личное потребление (PCE) США, предпочитаемый Федеральной резервной системой (ФРС) индикатор инфляции, а также выдут данные по ВВП США за 3-й квартал. Кроме того, в фокусе внимания рынка будут находиться решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентным ставкам и предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI).

"Если данные по инфляции превысят прогнозы, рынок будет с опаской ожидать очередного повышения процентных ставок. Подобные настроения сперва могут спровоцировать падение цен на золото, однако чуть позже на металл начнет работать его статус актива-убежища", — добавляет Мегер.

Серебро на рынке спот подешевело на 1%, до 23,11 доллара за унцию. Платина опустилась на 0,3% и торговалась по 892,54 доллара, а палладий прибавил 1,6%, до 1115,05 доллара за унцию.

"Слабый рост продаж электромобилей, а также увеличение производства легковых автомобилей, содержащих палладий, в этом году, вероятно, будут способствовать ограниченному росту спроса на палладиевые автокаталитические конвертеры в КНР", — считают аналитики Heraeus.