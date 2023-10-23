МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы США S&P 500 и Nasdaq Composite сегодня достигли минимальных отметок почти за 5 месяцев, но позднее перешли к небольшому росту, передает Reuters. Доходность 10-летних американских гособлигаций достигла ключевой отметки в 5%. Рынок также ждет квартальные результаты крупнейших технологических компаний и ряд ключевых экономических данных.

Доходность 10-летних облигаций достигла уровня июля 2007 года, который она пыталась преодолеть на прошлой неделе. На момент написания обзора она находилась на уровне 4,9758%. Доходность 2-летних и 30-летних облигаций также выросла.

"Продолжающееся укрепление экономики заставляет усомниться в том, что процентные ставки действительно достигли своего пика, пускай сейчас и кажется, что ФРС оставит их без изменений, — сказал Руперт Томпсон, главный экономист Kingswood Group. — Повышательное давление на доходность также оказывают растущие опасения по поводу большого объема государственных долговых обязательств, которые должен поглотить рынок".

Индекс S&P 500 в начале дня опустился ниже отметки 4200 пунктов — технического уровня, который, по мнению участников рынка, может спровоцировать дальнейший откат в направлении отметки 4000 пунктов. Однако позднее индекс перешел к росту.

Основное внимание будет по-прежнему уделяться в основном позитивному сезону отчетности. В том числе должны выйти результаты Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta Platforms* — четырех из семи компаний США со сверхкрупной капитализацией. Рост их акций обеспечивали подъем S&P 500 в этом году, пока остальная часть индекса отставала.

По данным LSEG, из 86 компаний из S&P 500, отчитавшихся пока за 3-й квартал, 78% опубликовало результаты, превзошедшие оценки аналитиков.

Кроме того, на этой неделе за квартал отчитаются производитель чипов Intel, нефтяной гигант Exxon Mobil Corp и автопроизводитель General Motors.

Израиль накануне провел бомбардировки сектора Газа, а ночью нанес удар по южному Ливану, что свидетельствует о расширении конфликта.

На этой неделе инвесторы обратят пристальное внимание на данные по ВВП США. По оценкам, экономика страны выросла в 3-м квартале на уверенные 4,2%, что может стать основой для ужесточения политики.

В конце недели выйдет ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь — тот показатель инфляции, которому отдает предпочтение ФРС.

На момент написания статьи Dow Jones Industrial Average снижался на 204,23 пункта, или на 0,62%, до 32 923,05 пункта, индекс S&P 500 — на 25,94 пункта, или на 0,61%, до 4198,22 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 93,95 пункта, или на 0,72%, до 12 889,86 пункта. Позднее DJIA сократил потери до 0,04%, S&P 500 набрал 0,05%, а Nasdaq Composite — 0,23%.

Акции Salesforce упали на 2,3%, поскольку Piper Sandler снизил их рейтинг с "выше рынка" до "нейтрально". Акции аптечной сети Walgreens Boots Alliance прибавили 1,5% после того, как J.P. Morgan повысил их рейтинг до "выше рынка".

Акции Chevron подешевели на 3,2%. Компания заявила о намерении купить своего более мелкого конкурента Hess Corp. в рамках сделки на сумму 53 млрд долларов с оплатой акциями. Акции Hess выросли на 0,6%.

Бумаги FMC упали на 16,7% после того, как этот поставщик сельскохозяйственной продукции понизил прогноз выручки и прибыли на 3-й квартал.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 5,24 к 1, а на бирже Nasdaq количество — в соотношении 2,95 к 1.

В составе S&P не зафиксировано ни одного нового 52-недельного максимума, зато отмечено 47 новых минимумов, а у Nasdaq — 7 новых максимумов и 223 новых минимума.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.