МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть упали в понедельник более чем на 1%, сообщило агентство Reuters. Опасения в отношении того, что столкновения между Израилем и группой ХАМАС повредят поставкам нефти с Ближнего Востока, ослабли. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также выхода данных по активности в производственном секторе Китая позднее на этой неделе.

В пятницу цены на нефть подскочили на 3% после того, как действия Израиля в секторе Газа усугубили опасения относительно дальнейшего расширения конфликта в регионе, на который приходится треть общемирового производства нефти.

"У участников рынка есть склонность в любом случае сохранять часть длинных позиции по нефти на время выходных. Когда опасения в отношении расширения конфликта не оправдались к открытию торгов в понедельник, эти хеджирующие позиции были закрыты", — комментирует Джон Эванс из PVM.

Около 09.11 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 1,5%, или 1,39 доллара, до 89,09 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI торговались с понижением на 1,9%, или 1,63 доллара, по 83,91 доллара за баррель.