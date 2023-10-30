МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Доллар США ослаб в понедельник, упав до двухнедельного минимума против японской иены, сообщило агентство Reuters. Трейдеры ждут заседаний ключевых центральных банков, а также выхода ряда экономических данных позднее на этой неделе.

В понедельник началось двухдневное заседание Банка Японии, посвященное денежно-кредитной политике, а затем состоятся заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии.

Также на этой неделе будут опубликованы данные по экономической активности, отчеты по инфляции и ВВП еврозоны, а также по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

"Доллар США немного снижается сегодня, но не в таких масштабах, чтобы покинуть диапазоны, в которых он последнее время торговался, — говорит Хелен Гивен, валютный трейдер Monex USA. — Если бы вышедшие на прошлой неделе данные по потребителям США не были такими сильными, то мы бы, возможно, наблюдали большее ослабление доллара. Рынки по-прежнему не могут не учитывать стойкость американской экономики".

Аналитики отмечают, что решение Министерства финансов США о квартальном финансировании бюджета может повлиять на динамику рынка облигаций и валютного рынка. Это решение будет приниматься на фоне нарастающего бюджетного дефицита и расходов по обслуживанию госдолга, существенно повысившего потребности правительства в денежных средствах.

Прошлое решение о финансировании принималось в августе, и с тех пор стоимость заимствований подскочила до максимума с 2006-2007 годов.

Министерство финансов также представит свои оценки объема заимствований в 4-м квартале 2023 года и 1-м квартале 2024 года, которые в текущих условиях обрели больше значимости для инвесторов, чем обычно. Когда 31 июля Министерство финансов объявило о том, что потребность правительства в финансировании на 3-й квартал составит 1,007 трлн долларов, это повлекло за собой резкое увеличение объемов облигаций, предлагаемых на аукционах, что встряхнуло рынок.

Индекс доллара, отражающий стоимость американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,30%, до 106,60. Ранее индекс опускался до однонедельного минимума 106,22, чему способствовал рост пары евро/доллар США. На момент написания статьи пара торговалась с повышением на 0,4%, по 1,0605.

Вышедшие в понедельник данные указали на ослабление инфляции в Германии в октябре, а также на сокращение немецкого ВВП на 0,1% в 3-м квартале (что оказалось лучше прогнозов).

Из трех предстоящих на этой неделе заседаний центральных банков наибольший интерес для инвесторов будет представлять заседание Банка Японии, от которого ожидают корректировки денежно-кредитной политики. Недавняя волна повышения процентных ставок в мире усилила давление на Банк Японии с тем, чтобы он изменил порядок управления кривой доходности. Инвесторы со все большей уверенностью ожидают, что на этой неделе банк повысит верхний предел допустимой доходности.

От ФРС и Банка Англии ожидают сохранения ключевых ставок без изменений, и поэтому, если не будет никаких сюрпризов, основное внимание будет направлено на опережающую индикацию этих центральных банков.

Пара доллар США/японская иена на момент написания статьи торговалась без значительных изменений, по 149,72. Ранее она опускалась до двухнедельного минимума 149,28. Иена получила небольшую передышку после того, как на прошлой неделе пара доллар США/японская иена достигла однолетнего максимума 150,78.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 1,2141.

В пятницу будут опубликованы данные по рабочим местам вне сельского хозяйства США, которые могут повлиять на ожидания рынка в отношении дальнейшей траектории процентных ставок ФРС. Экономисты Уолл-стрит ожидают, что в октябре было создано 188 000 рабочих мест.