МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Японская иена подскочила до двухнедельного максимума против доллара США в понедельник, после публикации агентством Nikkei информации о том, что Банк Японии собирается рассмотреть вопрос о дополнительной корректировке политики управления кривой доходности (YCC) и может допустить рост доходности 10-летних гособлигаций Японии выше 1%, передает Reuters.

После сообщений Nikkei пара доллар США/японская иена упала до 148,81, минимума с 17 октября. На момент написания статьи пара торговалась с понижением на 0,4%, по 149,05.

Недавняя волна повышения процентных ставок в мире усилила давление на Банк Японии с тем, чтобы он изменил параметры YCC, определяющей целевой уровень доходности для краткосрочных облигаций в —0,1%, а для 10-летних — в 0%. Двухдневное заседание центрального банка началось в понедельник.

"Если Банк Японии ничего завтра не сделает, чего, как мне кажется, ожидают экономисты, то, думаю, доллар вновь подскочит против иены", — говорит Марк Чэндлер, главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex.

По мнению Чэндлера, на фоне динамики понедельника интервенция выглядит менее вероятной. При этом он отмечает, что в последние несколько недель Банк Японии в качестве альтернативы проводил интервенции на рынке облигаций.

"Триггером для интервенции может стать избыточная волатильность, и в Банке Японии говорили, что не определяют какого-то целевого уровня, что делает отметку 150 менее магической", — говорит Чэндлер.

Помимо Банка Японии, рынки будут ждать решений по процентным ставкам от Федеральной резервной системы и Банка Англии. Кроме того, на этой неделе выйдут данные по экономической активности, отчеты по инфляции и ВВП еврозоны, а также по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

"Доллар США немного снижается сегодня, но не в таких масштабах, чтобы покинуть диапазоны, в которых он последнее время торговался, — говорит Хелен Гивен, валютный трейдер Monex USA. — Если бы вышедшие на прошлой неделе данные по потребителям США не были такими сильными, то мы бы, возможно, наблюдали большее ослабление доллара. Рынки по-прежнему не могут не учитывать стойкость американской экономики".

Аналитики отмечают, что решение Министерства финансов США о квартальном финансировании бюджета может повлиять на динамику рынка облигаций и валютного рынка. Это решение будет приниматься на фоне нарастающего бюджетного дефицита и расходов по обслуживанию госдолга, существенно повысившего потребности правительства в денежных средствах.

Индекс доллара, отражающий стоимость американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи показывал снижение на 0,4%, до 106,13. Ранее индекс опускался до однонедельного минимума 106,06, чему способствовал рост пары евро/доллар США. На момент написания статьи пара торговалась с повышением на 0,5%, по 1,0615.

Вышедшие в понедельник данные указали на ослабление инфляции в Германии в октябре, а также на сокращение немецкого ВВП на 0,1% в 3-м квартале (что оказалось лучше прогнозов).

От ФРС и Банка Англии ожидают сохранения ключевых ставок без изменений, и поэтому, если не будет никаких сюрпризов, основное внимание будет направлено на опережающую индикацию этих центральных банков. На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 1,2141.

В пятницу будут опубликованы данные по рабочим местам вне сельского хозяйства США, которые могут повлиять на ожидания рынка в отношении дальнейшей траектории процентных ставок ФРС. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что в октябре было создано 188 000 рабочих мест.