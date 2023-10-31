МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цены на золото снизились во вторник в Азии, а в центре внимания инвесторов находятся заседания центральных банков. В то же время котировки золота могут продемонстрировать самый сильный месячный рост почти за год на фоне ближневосточного конфликта, сообщает Reuters.

Около 06.10 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,2%, до 1992,79 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,2% и торговались по 2002,10 доллара.

В пятницу спот-цены на золото достигли 2009,29 доллара, так как инвесторы отдавали предпочтение активам-убежищам из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Накануне начала очередного витка противостояния Израиля и ХАМАС, 6 октября, золото торговалось по 1809,50 доллара, однако по итогам октября оно может продемонстрировать рост на 8%, что станет максимальным месячным повышением с ноября 2022 года.

"По всей видимости, то, что Израиль придерживается немного более взвешенного подхода к вторжению в сектор Газа, немного поумерило опасения относительно дальнейшего распространения кризиса на Ближнем Востоке", — полагает Кайл Родда, аналитик финансовых рынков в Capital.com.

"При этом падение ниже 2000 долларов незначительно, и котировки по-прежнему отражают повышенный риск эскалации геополитической напряженности",- добавляет он.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) объявит решение по процентным ставкам по итогам очередного заседания, а в пятницу будет опубликован ежемесячный отчет по занятости в США.

"Если конфликт не затронет ключевых производителей нефти, то склонность ФРС к сохранению ставок на более высоком уровне в течение длительного времени должна повлечь за собой уменьшение премии за риск, заложенной в котировки золота, в следующие несколько недель", — говорится в отчете TD Securities.

Во вторник Банк Японии скорректировал порядок управления кривой доходности, определив верхний предел ее отклонения от нуля 1,0% как "верхнюю границу", выше которой допустим рост, а не как жесткое ограничение. В четверг станет известно решение Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,9%, до 23,11 доллара за унцию, платина потеряла 0,2% и торговалась по 927,40 доллара. Цены на оба этих металла нацелены на рост по итогам месяца. Палладий снизился на 0,5%, до 1122,42 доллара, и может продемонстрировать месячное снижение примерно на 10%.