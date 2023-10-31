МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть восстановились во вторник в Азии после падения более чем на 3% на предыдущей сессии. Как сообщает Reuters, опасения относительно возможного сокращения предложения, спровоцированного ближневосточным конфликтом, перевесили слабые данные Китая.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent, экспирация которых произойдет во вторник, около 06.37 по Гринвичу выросли на 65 центов, или 0,74%, до 88,10 доллара за баррель. Наиболее активно торгующиеся январские фьючерсы на нефть Brent прибавили 63 цента, или 0,73%, до 86,98 доллара.

Фьючерсы на нефть WTI повысились на 67 центов, или 0,81%, до 82,98 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть упали, так как инвесторы сохраняли осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Решение центрального банка по процентным ставкам станет известно в среду.

Если конфликт между Израилем и ХАМАС обернется полномасштабным вторжением, и в ситуацию вмешается Иран, то могут вновь возникнуть опасения относительно проблем с поставками, отметил аналитик CMC Markets Леон Ли.

Ранее во вторник цены на нефть восстанавливались в рамках технической коррекции, и дальнейших их рост зависит от действий Израиля, добавил он.

"Препятствия поставкам нефти из Ирана остаются наиболее очевидным риском для рынка", — констатируют аналитики ING. В этом случае рынок может потерять 0,5-1 млн баррелей в день — если США вернутся к политике строгого выполнения введенных ими ранее ограничительных мер. Впрочем, уточняют в ING, пока развитие ситуации на Ближнем Востоке не отразилось на предложении нефти.

В Китае индексы деловой активности (PMI) для производственной и непроизводственной сфер не оправдали ожиданий, спровоцировав рост опасений в отношении замедления спроса на топливо.

Официальный PMI для производственной сферы Китая в октябре вновь опустился ниже 50 и составил 49,5 при прогнозе 50,2. Значения ниже 50 указывают на снижение деловой активности.

В то же время опасения по поводу перспектив экспорта нефти из Венесуэлы в свете проходящей там непростой предвыборной кампании обеспечили поддержку ценам на нефть. Венесуэльский Верховный суд приостановил подведение результатов праймериз для определения кандидата в президенты страны от оппозиции.

Теперь неясно, будут ли США и далее придерживаться смягченного варианта санкций против Венесуэлы, отмечают аналитики ING. Не так давно Вашингтон принял решение об ослаблении ограничительных мер в обмен на обещание проведения более справедливых выборов в 2024 году.

Также в фокусе внимания инвесторов — заседание руководства ФРС США в среду. При этом, судя по Fedwatch, рынок не ждет изменения ключевых ставок.