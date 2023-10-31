МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цены на золото выросли во вторник, и рост котировок по итогам октября может оказаться самым сильным с ноября 2022 года, сообщает Reuters.

Около 13.25 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,1%, до 1997,49 доллара за унцию. В пятницу они подскочили до 2009,29 доллара.

Фьючерсы на золото на COMEX также прибавили 0,1% и торговались по 2006,60 доллара.

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы золота, учитывая сохранение спроса на активы-убежища на фоне ближневосточного конфликта", — сказал Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

В фокусе внимания рынка на текущей неделе находится решение Министерства финансов США по рефинансированию, а также заявление Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое будет опубликовано в среду по окончании заседания центрального банка. В пятницу будут представлены ежемесячные данные по занятости.

"Более сильный отчет по рынку труда может позитивно отразиться на доходности облигаций и негативно повлиять на котировки золота. Ослабление активности на рынке труда увеличивает вероятность того, что ФРС проявит склонность к менее агрессивному ужесточению, и маятник качнется в противоположную сторону", — добавил аналитик.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,9%, до 23,11 доллара, платина повысилась в цене на 0,5%, до 934,03 доллара. Цены на эти металлы могут продемонстрировать рост по итогам октября.

Палладий торговался с повышением на 0,4%, по 1132,19 доллара, но, вероятно, его месячное падение превысит 9%.